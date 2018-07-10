Искусство в Италии: проекты Леонида Михельсона и зампреда правления «Ланта-банка» Натальи Опалевой

Выставку московского частного музея Анатолия Зверева , Музея AZ, во Флоренции продлили до 31 августа. В конце мая в фонде Франко Дзефирелли музей открыл проект «Новый полет на Солярис», посвященный Андрею Тарковскому и неофициальному искусству российских художников-шестидесятников. В городе, где родился Франко Дзефирелли и жил Андрей Тарковский, в двух шагах от Давида Микеланджело и галереи Уффици, в барочном палаццо Сан-Фиренце, Музей AZ построил космический корабль — храм с тремя отсеками-нефами, где разместил 34 работы 12 художников и 20 видеоинсталляций по мотивам творчества мастеров «советского ренессанса». Ориентировочно музей потратил на флорентийский проект €500 000.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла, делающий подтяжку городу-музею, разбавляя древности современным искусством и очищающая центр от частных автомобилей, с большим энтузиазмом приветствовал открытие выставки российских шестидесятников, отметив, что «Полет на Солярис» составляет удачную пару итальянским шестидесятникам и инсталляции Карстена Хеллера, которые идут в соседнем палаццо Строцци.

Мягкая сила

Активный диалог между российским и европейским современным искусством в своих проектах целенаправленно ведет Тереза Мавика, директор фонда V-A-C Леонида Михельсона. В 2017 году фонд открыл свое пространство в Венеции, вложив €4 млн в реконструкцию палаццо на Дзаттере, где показал советский авангард и современное искусство.

«На открытии журналист спросил: «Вы будете делать выставки только русских художников?» — рассказывает Тереза Мавика: Я ответила: «А как вы узнаете, это только русские или не только?» Для меня национальность искусства не имеет значения. Мы все на одной площадке».

Этим летом в Венеции V-А-С показывает выставку «Исследователи, часть первая» — взгляд видеохудожника Джеймса Ричардса и британской художницы Линетт Йиадом-Буачи на коллекцию фонда, курирован директором Уайтчепела, Ивоной Блазвик с бюджетом около €300 000. На выставке сопоставлены картины разных художников из разных эпох. Например, «Купальщицы» (1910) Аристарха Лентулова буквально «смотрят» на картины «Весна Священная» (2012) Энрико Давида и «Садовая живопись № 2» (1996) Гэри Хьюма. «Исследователи, часть первая» совместно с представленной в пространстве в Венеции инсталляцией «Живая Лагуна» (британской группы Assemble и общественной организации Where are here Venice) являются частью долгосрочной стратегии фонда V-A-C.

В первом акте зрителям предлагали посмотреть на искусство как на театр, место действия пьесы Чехова Чайка. Во втором акте в музее на Петровке, который продолжается до 22 июля, австрийский философ Армен Аванесян создает свою «Метафизика из будущего» из «Вешалки» Марселя Бротарса, «Ахрома» Пьеро Мандзони, «Джеки» Энди Уорхола , «Состояния, в котором мы находимся» Вольфганга Тильманса, двух инсталляций Луиз Буржуа — «Ребенка» и «Женщины», — «Хлеба» Анатолия Осмоловского. Аванесян задает вопросы о том, как изменилось понимание материи в эпоху нанотехнологий, что происходит с категорией времени, когда настоящее управляется будущим (особенно это очевидно в финансовой сфере) и как изменяется политика. Третий акт, который стартует 27 июля, создаст писатель Мария Степанова

В начале 2000-х одной из первых смогла взглянуть на русское искусство со стороны меценат Стелла Кесаева, жена Игоря Кесаева . «В 2003 году в нашем фонде, Stella Art Foundation, прошла первая московская выставка Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскиа, Тома Вассельмана. Вступительную статью написал теоретик искусства Акилле Бонито Олива. Задачи Фонда — продвижение российского искусства на Западе и показ западного искусства в России с участием известных международных кураторов», — рассказала Стелла Кесаева Forbes Life.

В 2011, 2013 и 2015 годах на посту комиссара российского павильона на Венецианской биеннале Стелла Кесаева назначала кураторами национальных выставок именитых иностранцев.

При поддержке Mail.Ru Group , спонсора коллекции современного искусства «Пушкинский XXI», поменял свой взгляд на продвижение и коллекционирование современного искусства даже такой государственный монстр, как ГМИИ им. Пушкина. На выставке «Человек как птица. Образы путешествий» в рамках параллельной программы Венецианской биеннале в 2017 году музей показал работы 14 современных художников, и российских и иностранных.

Личные цели

Музей AZ как частная институция, созданная заместителем председателя правления Ланта-банка Наталией Опалевой и галеристом Полиной Лобачевской , оформил свой зарубежный дебют в традициях личностной дипломатии эпохи Возрождения. Если в 1972 году режиссер Тарковский разместил на космическом корабле, летящем на Солярис, посмертные маски Пушкина и Бетховена, работы Брейгеля, «Троицу» Андрея Рублева — подборку своих личных ценностей. Авторы «Нового полета на Солярис» составили свой личный список: 12 художников-нонконформистов, среди них Анатолий Зверев, Петр Беленок, Франциско Инфанте, Дмитрий Краснопевцев Эрнст Неизвестный , Дмитрий Плавинский. «Мы стремились показать европейской публике как можно больше сокровищ из коллекции нашего музея, — рассказала Forbes Life Полина Лобачевская. — Зверев, например, представлен малоизвестными в Европе супрематическими работами».

По мнению искусствоведа, культуртрегера российского искусства Ника Ильина Музей AZ нашел универсальное средство погружения зрителей в пространство выставки:

«Цифровые манипуляции с картинами, видеоинсталляции помогают зрителям «войти» в картину и сравнить с оригиналом, размещенным рядом».

На руку российскому проекту сыграла выставка итальянских художников-шестидесятников в палаццо Строцци, — еще один проект, дорогой сердцу флорейнтийского мэра Нарделлы. Выставленные в соседних палаццо работы Плавинского, Немухина, Целкова, Мандзони, Фонтаны, Кастеллани, Ломбардо, Гуттузо дополнили друг друга, составив своеобразное культурное сообщество «Россия — Италия».

Владимир Потанин Рейтинг Forbes: №6 Состояние: $15900млн

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Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн

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Борис Минц Рейтинг Forbes: №72 Состояние: $1300млн

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