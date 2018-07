Искусство в Италии: проекты Леонида Михельсона и зампреда правления «Ланта-банка» Натальи Опалевой 

Мэр Флоренции Дарио Нарделла, делающий подтяжку городу-музею, разбавляя древности современным искусством и очищающая центр от частных автомобилей, с большим энтузиазмом приветствовал открытие выставки российских шестидесятников, отметив, что «Полет на Солярис» составляет удачную пару итальянским шестидесятникам и инсталляции Карстена Хеллера, которые идут в соседнем палаццо Строцци.

Мягкая сила

Активный диалог между российским и европейским современным искусством в своих проектах целенаправленно ведет Тереза Мавика, директор фонда V-A-C Леонида Михельсона. В 2017 году фонд открыл свое пространство в Венеции, вложив €4 млн в реконструкцию палаццо на Дзаттере, где показал советский авангард и современное искусство.

«На открытии журналист спросил: «Вы будете делать выставки только русских художников?» — рассказывает Тереза Мавика: Я ответила: «А как вы узнаете, это только русские или не только?» Для меня национальность искусства не имеет значения. Мы все на одной площадке».

Этим летом в Венеции V-А-С показывает выставку «Исследователи, часть первая» — взгляд видеохудожника Джеймса Ричардса и британской художницы Линетт Йиадом-Буачи на коллекцию фонда, курирован директором Уайтчепела, Ивоной Блазвик с бюджетом около €300 000. На выставке сопоставлены картины разных художников из разных эпох. Например, «Купальщицы» (1910) Аристарха Лентулова буквально «смотрят» на картины «Весна Священная» (2012) Энрико Давида и «Садовая живопись № 2» (1996) Гэри Хьюма. «Исследователи, часть первая» совместно с представленной в пространстве в Венеции инсталляцией «Живая Лагуна» (британской группы Assemble и общественной организации Where are here Venice) являются частью долгосрочной стратегии фонда V-A-C.