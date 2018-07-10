Искусство в Италии: проекты Леонида Михельсона и зампреда правления «Ланта-банка» Натальи Опалевой 

Выставку московского частного музея Анатолия Зверева, Музея AZ, во Флоренции продлили до 31 августа. В конце мая в фонде Франко Дзефирелли музей открыл проект «Новый полет на Солярис», посвященный Андрею Тарковскому и неофициальному искусству российских художников-шестидесятников. В городе, где родился Франко Дзефирелли и жил Андрей Тарковский, в двух шагах от Давида Микеланджело и галереи Уффици, в барочном палаццо Сан-Фиренце, Музей AZ построил космический корабль — храм с тремя отсеками-нефами, где разместил 34 работы 12 художников и 20 видеоинсталляций по мотивам творчества мастеров «советского ренессанса». Ориентировочно музей потратил на флорентийский проект €500 000.
Мэр Флоренции Дарио Нарделла, делающий подтяжку городу-музею, разбавляя древности современным искусством и очищающая центр от частных автомобилей, с большим энтузиазмом приветствовал открытие выставки российских шестидесятников, отметив, что «Полет на Солярис» составляет удачную пару итальянским шестидесятникам и инсталляции Карстена Хеллера, которые идут в соседнем палаццо Строцци.
Мягкая сила
«Новый полет на Солярис» — инициатива русских меценатов за границей, как и создание коллекции Центра Помпиду осенью 2016-го. Тогда фонд Владимира Потанина смог увлечь идеей пропаганды русского послевоенного искусства 40 коллекционеров, совместными усилиями собравших 350 работ в дар парижскому музею. Выставочные проекты русского искусства делали и Игорь Цуканов в Лондоне, и Екатерина и Владимир Семенихины в Монако, и Стелла Кесаева в Вене и Венеции, и Алексей Ананьев в Лондоне, и Борис Минц в Софии, Любляне, Венеции, и Леонид Михельсон и его фонд V-A-C в Лондоне и Венеции. Частная инициатива меценатов, «мягкая дипломатия» — не менее эффективное средство межкультурной коммуникации, чем действия МИДа и Минкульта.
Активный диалог между российским и европейским современным искусством в своих проектах целенаправленно ведет Тереза Мавика, директор фонда V-A-C Леонида Михельсона. В 2017 году фонд открыл свое пространство в Венеции, вложив €4 млн в реконструкцию палаццо на Дзаттере, где показал советский авангард и современное искусство.
«На открытии журналист спросил: «Вы будете делать выставки только русских художников?» — рассказывает Тереза Мавика: Я ответила: «А как вы узнаете, это только русские или не только?» Для меня национальность искусства не имеет значения. Мы все на одной площадке».
Этим летом в Венеции V-А-С показывает выставку «Исследователи, часть первая» — взгляд видеохудожника Джеймса Ричардса и британской художницы Линетт Йиадом-Буачи на коллекцию фонда, курирован директором Уайтчепела, Ивоной Блазвик с бюджетом около €300 000. На выставке сопоставлены картины разных художников из разных эпох. Например, «Купальщицы» (1910) Аристарха Лентулова буквально «смотрят» на картины «Весна Священная» (2012) Энрико Давида и «Садовая живопись № 2» (1996) Гэри Хьюма. «Исследователи, часть первая» совместно с представленной в пространстве в Венеции инсталляцией «Живая Лагуна» (британской группы Assemble и общественной организации Where are here Venice) являются частью долгосрочной стратегии фонда V-A-C.
А в Москве, на трех этажах музея ММоМА весну и все лето сменяют друг друга три выставки-три акта «Генеральной репетиции», масштабного метадисциплинарного проекта, в котором участвуют работы Луиз Буржуа, Амедео Модильяни, Арсения Жиляева, Синди Шерман, Алигьеро Боэтти, Марселя Бротарса, Филиппа Паррено, Саймона Старлинга и других художников из коллекций фонда V-A-C, ММОМА и KADIST.
В первом акте зрителям предлагали посмотреть на искусство как на театр, место действия пьесы Чехова Чайка. Во втором акте в музее на Петровке, который продолжается до 22 июля, австрийский философ Армен Аванесян создает свою «Метафизика из будущего» из «Вешалки» Марселя Бротарса, «Ахрома» Пьеро Мандзони, «Джеки» Энди Уорхола, «Состояния, в котором мы находимся» Вольфганга Тильманса, двух инсталляций Луиз Буржуа — «Ребенка» и «Женщины», — «Хлеба» Анатолия Осмоловского. Аванесян задает вопросы о том, как изменилось понимание материи в эпоху нанотехнологий, что происходит с категорией времени, когда настоящее управляется будущим (особенно это очевидно в финансовой сфере) и как изменяется политика. Третий акт, который стартует 27 июля, создаст писатель Мария Степанова.
В начале 2000-х одной из первых смогла взглянуть на русское искусство со стороны меценат Стелла Кесаева, жена Игоря Кесаева. «В 2003 году в нашем фонде, Stella Art Foundation, прошла первая московская выставка Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскиа, Тома Вассельмана. Вступительную статью написал теоретик искусства Акилле Бонито Олива. Задачи Фонда — продвижение российского искусства на Западе и показ западного искусства в России с участием известных международных кураторов», — рассказала Стелла Кесаева Forbes Life.
В 2004 году, открывая выставку Кабаковых в Эрмитаже, Кесаева пригласила работать над каталогом Джермано Челанта, Бориса Гройса и Роберта Сторра.
В 2011, 2013 и 2015 годах на посту комиссара российского павильона на Венецианской биеннале Стелла Кесаева назначала кураторами национальных выставок именитых иностранцев.
При поддержке Mail.Ru Group, спонсора коллекции современного искусства «Пушкинский XXI», поменял свой взгляд на продвижение и коллекционирование современного искусства даже такой государственный монстр, как ГМИИ им. Пушкина. На выставке «Человек как птица. Образы путешествий» в рамках параллельной программы Венецианской биеннале в 2017 году музей показал работы 14 современных художников, и российских и иностранных.
Личные цели
Музей AZ как частная институция, созданная заместителем председателя правления Ланта-банка Наталией Опалевой и галеристом Полиной Лобачевской, оформил свой зарубежный дебют в традициях личностной дипломатии эпохи Возрождения. Если в 1972 году режиссер Тарковский разместил на космическом корабле, летящем на Солярис, посмертные маски Пушкина и Бетховена, работы Брейгеля, «Троицу» Андрея Рублева — подборку своих личных ценностей. Авторы «Нового полета на Солярис» составили свой личный список: 12 художников-нонконформистов, среди них Анатолий Зверев, Петр Беленок, Франциско Инфанте, Дмитрий Краснопевцев, Эрнст Неизвестный, Дмитрий Плавинский. «Мы стремились показать европейской публике как можно больше сокровищ из коллекции нашего музея, — рассказала Forbes Life Полина Лобачевская. — Зверев, например, представлен малоизвестными в Европе супрематическими работами».
По мнению искусствоведа, культуртрегера российского искусства Ника Ильина Музей AZ нашел универсальное средство погружения зрителей в пространство выставки:
«Цифровые манипуляции с картинами, видеоинсталляции помогают зрителям «войти» в картину и сравнить с оригиналом, размещенным рядом».
На руку российскому проекту сыграла выставка итальянских художников-шестидесятников в палаццо Строцци, — еще один проект, дорогой сердцу флорейнтийского мэра Нарделлы. Выставленные в соседних палаццо работы Плавинского, Немухина, Целкова, Мандзони, Фонтаны, Кастеллани, Ломбардо, Гуттузо дополнили друг друга, составив своеобразное культурное сообщество «Россия — Италия».
Владимир Потанин Рейтинг Forbes: №6 Состояние: $15900млн
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Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн
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Борис Минц Рейтинг Forbes: №72 Состояние: $1300млн
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Алексей Ананьев Рейтинг Forbes: №148 Состояние: $700млн
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Игорь Кесаев Рейтинг Forbes: №41 Состояние: $2400млн
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