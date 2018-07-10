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Известный иллюстратор из Ярославля открыл большую выставку в музее Москвы
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Известный иллюстратор из Ярославля открыл большую выставку в музее Москвы 

76.ru 58 минут назад
Фото: 76.ru
Известный иллюстратор из Ярославля Игорь Сакуров покажет свои новые работы в музее искусства народов Востока в Москве. На этот раз художник пошёл дальше иллюстраций к литературной серии Бориса Акунина.
Один из экспонатов выставки, разрисованной художником-иллюстратором
— Доделан последний экспонат грядущей выставки — ширма «Зимний полдень». С завтрашнего дня начнется монтаж экспозиции, — рассказал Игорь Сакуров.
Открытие выставки состоится 12 июля в 17 часов. Здание музея находится на Никитском бульваре.
Выставка станет открытием для любителей Востока
76.ru сходил в гости к известному иллюстратору, и он рассказал, как стать успешным.
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