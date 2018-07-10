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Наталья Водянова в топе с глубоким декольте и Полина Киценко на выставке
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Наталья Водянова в топе с глубоким декольте и Полина Киценко на выставке 

Журнал ОК! 40 минут назад
Вчера в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки «Жемчуг: Сокровища морей и рек». Всемирно известная коллекция жемчуга Музеев Катара прибыла в Москву в рамках перекрестного Года культуры Катара и России 2018. Первыми с экспонатами ознакомились звезды отечественного шоу-бизнеса.
В числе гостей были Наталья Водянова, Полина Киценко, Юлия Визгалина, Ирина Вольская, Полина Аскери, Маргарита Пушкина, Ольга Орлова, Борис Белоцерковский, Дмитрий Ханкин и другие.
Елена Захарова
Ксения Князева
Наталья Водянова
Наталья Водянова
Ольга Орлова
Полина Аскери
Андрей Фомин
Ирина Вольская
Выставка предоставляет редкую возможность увидеть своими глазами одно из прекраснейших собраний ювелирных изделий с жемчугом. Более ста экспонатов отобраны куратором выставки, знаменитым экспертом по жемчугу доктором Юбером Бари по всему миру, включая страны Персидского залива, Европы и Азии. В центре экспозиции — изысканные ювелирные изделия дома Cartier, кольцо с жемчугом, принадлежавшее Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской.
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