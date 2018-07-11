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«Не всем же быть грудастыми»: плоский бюст Натальи Водяновой вызвал жалость
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«Не всем же быть грудастыми»: плоский бюст Натальи Водяновой вызвал жалость 

Eva.ru 11 июля 2018
Фото: Eva.ru
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова привлекла внимание к своей груди, надев топ с глубоким декольте. К изумлению многих девушек оказалось, что прослыть красавицей можно даже с весьма скромными достоинствами. Впрочем, эстетический вид таких глубоких вырезов все равно был признан далеким от совершенства.
36-летняя модель Наталья Водянова уже добилась мирового признания, а потому смело может позволить себе надевать то, что нравится, не задумываясь, как это оценят диванные критики. И на открытие выставки «Жемчуг: Сокровища морей и рек» достала из своего гардероба белый топ с глубоким декольте, который выставил на всеобщее обозрение ее грудную клетку. Поклонники звезды с удивлением изучили открывшиеся виды, отметив, что раньше и не замечали за своим кумиром столь радикального отсутствия хоть каких бы то ни было округлостей.
Как известно, добавить недостающие объемы всегда может правильное нижнее белье, а многие девушки отчаянно копят деньги на заветные операции по увеличению бюста, дабы смело блистать красотой в самых откровенных декольте. И потому-то плоская грудь Натальи Водяновой и стала причиной бурных пересудов, ведь, имея столь громкое имя и средства, топ-модель не стала корректировать свою внешность. «Никогда не обращала внимания на грудь Наташи, даже удивительно» «До этого я даже не подозревала, что у нее такой маленький бюст» «Что-то с разрезом пошло не так» «Совсем печалька. Груди нету вообще» «Настолько крошечный бюст? Хотя не всем же быть грудастыми» «Что-то я не поняла, где грудь?» «Ну, немного бы бюста не помешало бы..» «Я против искусственного, но давайте смотреть правде в глаза, груди нет, вся плоская. Это не ее вина, но красивого в этом мало»
Примечательно, что сейчас звезда зачастую входит в список лучших звездных образов на мировых просторах моды, гордо неся в массы то, чем наградила ее природа, и не оборачивается, даже если кто-то утверждает, что в ней особо не на что смотреть.
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