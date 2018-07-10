Фонд развития промышленности поддержал проекты на 60 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. / ТАСС /. Российский Фонд развития промышленности (ФРП) за три года своей работы поддержал более 250 проектов на сумму в 60 млрд рублей. Такие данные озвучили представители этого государственного учреждения в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Фонд поддержал более 250 проектов. Если бы не целый ряд условий, которые сейчас есть в РФ, начиная с высокой ставки и заканчивая чрезвычайно жестким регулированием со стороны Центробанка , в значительной степени роль фонда не была бы такой большой", — считает председатель экспертного совета ФРП Антон Данилов-Данильян.

Директор фонда Роман Петруца пояснил, что льготные займы выдаются на условиях софинансирования на срок до семи лет под проекты, которые нацелены на инновации и развитие.