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Фонд развития промышленности поддержал проекты на 60 млрд рублей
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Фонд развития промышленности поддержал проекты на 60 млрд рублей 

ТАСС 34 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский Фонд развития промышленности (ФРП) за три года своей работы поддержал более 250 проектов на сумму в 60 млрд рублей. Такие данные озвучили представители этого государственного учреждения в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.
"Фонд поддержал более 250 проектов. Если бы не целый ряд условий, которые сейчас есть в РФ, начиная с высокой ставки и заканчивая чрезвычайно жестким регулированием со стороны Центробанка, в значительной степени роль фонда не была бы такой большой", — считает председатель экспертного совета ФРП Антон Данилов-Данильян.
Директор фонда Роман Петруца пояснил, что льготные займы выдаются на условиях софинансирования на срок до семи лет под проекты, которые нацелены на инновации и развитие.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ.
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