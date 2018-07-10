Ещё
ШААЗ изготовит первый образец погрузочно-доставочной машины в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

ШААЗ изготовит первый образец погрузочно-доставочной машины в 2018 году 

ТАСС 28 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) изготовит первый образец погрузочно-доставочной машины для погрузки и перемещения отбитой горной массы в 2018 году. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Курганской области Алексей Кокорин в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
"Шадринский автоагрегатный завод представляет здесь свою новую опытную продукцию. Абсолютно новая разработка — это погрузочно-доставочная машина из шахт, в этом году первый экспериментальный образец будет изготовлен. Пока это будет выпускаться для собственных нужд УГМК, но по возможности, если у кого-то возникнут потребности, они готовы будут выпускать данные образцы и для реализации. Это абсолютно новая разработка, импортозамещение", — сказал Кокорин.
Проект по производству погрузочно-доставочных машин был представлен в первый день выставки.
Визуальным воплощением проекта стал макет ПДМ10-УГМК, выполненной в масштабе 1:10. «Машина служит для погрузки и перемещения отбитой горной массы при подземных работах. Отечественную ПДМ отличает высокая маневренность, компактность и небольшая высота, что обусловлено ограниченностью пространства в горных выработках», — говорится в сообщении Уральской горно-металлургической компании.
По данным компании, до сих пор аналогичное оборудование поставлялось только из-за рубежа.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.
ТАСС: последние новости
Фонд развития промышленности поддержал проекты на 60 млрд рублей Китайская металлургическая компания Ansteel планирует создать производство на Урале Сборные артистов и политиков РФ и Катара сыграют в футбол на Красной площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение