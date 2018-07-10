ШААЗ изготовит первый образец погрузочно-доставочной машины в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. / ТАСС /. Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ, входит в Уральскую горно-металлургическую компанию ) изготовит первый образец погрузочно-доставочной машины для погрузки и перемещения отбитой горной массы в 2018 году. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Курганской области Алексей Кокорин в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

"Шадринский автоагрегатный завод представляет здесь свою новую опытную продукцию. Абсолютно новая разработка — это погрузочно-доставочная машина из шахт, в этом году первый экспериментальный образец будет изготовлен. Пока это будет выпускаться для собственных нужд УГМК, но по возможности, если у кого-то возникнут потребности, они готовы будут выпускать данные образцы и для реализации. Это абсолютно новая разработка, импортозамещение", — сказал Кокорин.

Проект по производству погрузочно-доставочных машин был представлен в первый день выставки.

Визуальным воплощением проекта стал макет ПДМ10-УГМК, выполненной в масштабе 1:10. «Машина служит для погрузки и перемещения отбитой горной массы при подземных работах. Отечественную ПДМ отличает высокая маневренность, компактность и небольшая высота, что обусловлено ограниченностью пространства в горных выработках», — говорится в сообщении Уральской горно-металлургической компании.

По данным компании, до сих пор аналогичное оборудование поставлялось только из-за рубежа.