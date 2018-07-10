Ещё
На севере столицы представили экспозицию, посвященную истории милиции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

На севере столицы представили экспозицию, посвященную истории милиции 

Управа района Савеловский города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В здании Управления внутренних дел по САО на Выборгской улице открылась экспозиция, посвященная истории московской милиции. Среди экспонатов — изъятое оружие, бланки протоколов, форма. Об этом говорится на официальном сайте окружного УВД.
«В экспозиции представлен мундир генерал-майора милиции Виктора Иванова, приглашенного консультантом на фильм «Рожденная революцией». Большой раздел посвящен милиционерам-фронтовикам», — говорится в источнике.
Экспозиция представлена на пятом этаже здания.
Адрес УВД по САО: Выборгская улица, 14. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Сотрудники ДПС посетили детский лагерь на 2-й Хуторской Актеры самодеятельного театра из Савеловского дали выездное представление Исполнители бальных исторических танцев выступили на 1-й Хуторской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой80
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»35
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса5
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
05:40
Мрачные финалы мультиков, которые детям не показали
Кино
02:59
Рязанов снял весь почти фильм в одной квартире
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение