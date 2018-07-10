На севере столицы представили экспозицию, посвященную истории милиции 

В здании Управления внутренних дел по САО на Выборгской улице открылась экспозиция, посвященная истории московской милиции. Среди экспонатов — изъятое оружие, бланки протоколов, форма. Об этом говорится на официальном сайте окружного УВД.
«В экспозиции представлен мундир генерал-майора милиции Виктора Иванова, приглашенного консультантом на фильм «Рожденная революцией». Большой раздел посвящен милиционерам-фронтовикам», — говорится в источнике.
Экспозиция представлена на пятом этаже здания.
Адрес УВД по САО: Выборгская улица, 14. (мю)