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Выставку «Вспомним любимые книжки» смогут посетить жители Троицка
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Выставку «Вспомним любимые книжки» смогут посетить жители Троицка 

Префектура ТиНАО города Москвы 11 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Новая экспозиция 13 июля откроется в библиотеки №1 имени Михайловых городского округа Троицк. Она будет называться «Вспомним любимые книжки».
— Подобное мероприятие мы проведем впервые. Экспозиция посвящена Дню вспоминания любимых книжек. Традиционно он отмечается 31 июля. У каждого из нас есть произведение, которое запечатлелось в нашем сердце надолго. Для кого-то это книжка из детства, для других роман, прочитанный уже в зрелом возрасте. На выставке будут представлены сказки, детективы и даже энциклопедии. Посетить экспозицию смогут все желающие, — уточнили сотрудники библиотеки №1 имени Михайловых.
Выставка будет работать до 31 июля.
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