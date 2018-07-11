Выставку «Вспомним любимые книжки» смогут посетить жители Троицка

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Новая экспозиция 13 июля откроется в библиотеки №1 имени Михайловых городского округа Троицк. Она будет называться «Вспомним любимые книжки».

— Подобное мероприятие мы проведем впервые. Экспозиция посвящена Дню вспоминания любимых книжек. Традиционно он отмечается 31 июля. У каждого из нас есть произведение, которое запечатлелось в нашем сердце надолго. Для кого-то это книжка из детства, для других роман, прочитанный уже в зрелом возрасте. На выставке будут представлены сказки, детективы и даже энциклопедии. Посетить экспозицию смогут все желающие, — уточнили сотрудники библиотеки №1 имени Михайловых.

Выставка будет работать до 31 июля.