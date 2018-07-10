Бандеровский синдром: уничтожение Музея Героев ВОВ в Тульской области

Администрация города Суворов Тульской области, требовавшая «сжечь» Музей Героев ВОВ, расширяет исковые требования, узнав, что проектная документация приводится строителями в порядок. Известный политолог, один из топовых российских блоггеров Олег Матвейчев расценивает действия местных властей как бандеровщину.

03 июля в Суворове состоялось предварительное судебное слушание по иску администрации к писателю, историку ВОВ Меняйлову А. А. Напомним, что в иске требовалось привести здание в первоначальное состояние. Учитывая, что крыша здания была после пожара, то при буквальной трактовке требования администрации необходимо сжечь частично отремонтированную крышу.

Защитниками Музея были представлены заключение об обследовании здания и проект капитального ремонта крыши, подготовленные лицензированными проектными организациями г. Тулы. Заключены договора и подготавливается проект реконструкции всего здания. Из чего видно, что строители Музея Героев прислушались к требованию администрации Суворовского района привести проектную документацию в порядок.

Но несмотря на это, представитель администрации не только не отреагировала на предложение суда о мировом соглашении, но заявила, что иск будет расширен. Туда включат обвинение в самовольном строительстве Музея без общественных слушаний. Как видим, руководство Суворовского района не хочет помогать строителям, например, в организации общественных слушаний для обретения городом музея столь достойной тематики.

Почему же идея Музея Героев им ненавистна? Один из топовых российских блоггеров Олег Матвейчев недоумевает, откуда такая поистине бандеровская злость к Музею? В своем блоге он пишет: «Требование сжечь Музей Героев может показаться нормальным разве только для бандеровцев. А для не предавших Родину требование уничтожить Музей Героев чудовищно — с нравственной точки зрения. Это надругательство над Героями, а, значит, и над Родиной».