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«Дусан» ведет переговоры о строительстве завода в Ивановкой области
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«Дусан» ведет переговоры о строительстве завода в Ивановкой области 

АиФ Владимир 19 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Крупнейшие компании Ивановской области представили свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром-2018», организованной при поддержке Минпромторга РФ, сообщает правительство региона.
В состав делегации Ивановской области вошли представители предприятий «ИМЗ Автокран», ДиПОС, «Завод подъемников», «Профессионал». Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время посещения выставки осмотрел стенды ивановских компаний.
В рамках промышленной выставки уже прошел ряд переговоров. Руководители предприятия «Профессионал» обсудили перспективы строительства нового завода в Ивановской области с представителями крупнейшего мирового производителя дорожно-строительной техники — южнокорейской компании «Дусан».
«В этом году мы планируем привлечь крупного инвестора, компанию «Дусан», для строительства завода по производству дорожно-строительной техники», — сообщили представители компании «Профессионал».
Республика Корея в этом году выступила официальной страной-партнером выставки. Главной темой «Иннопрома-2018» стало «Цифровое производство».
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