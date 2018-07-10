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Что происходит в музее ночью: учреждения культуры участвуют во флешмобе
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Что происходит в музее ночью: учреждения культуры участвуют во флешмобе 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
В рамках флешмоба сотрудников отечественных музеев призывают выкладывать фотографии своих выставочных площадок, сделанные в ночное время, отмечая фото соответствующим тегом.
Инициаторы акции призывают участвовать разные музейные площадки, а потом передавать эстафету другим музеям. Они считают, что такие фотографии дадут возможность почувствовать уникальную атмосферу музея и его жизнь в то время, когда время посещения завершено.
"Ночь в музее — не только по-своему мистическая атмосфера, но и уникальный ментальный опыт для любого, кто увидит её или ощутит. Поэтому мы сами захотели «побывать» и в других подобных местах", — говорят в Музее стрит-арта.
Сам музей стрит-арта бросил вызов Эрмитажу и музею современного искусства «Гараж», после чего к флешмобу присоединились и другие учреждения культуры. Пока их меньше десяти, но организаторы надеются, что количество участников будет увеличиваться.
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