Что происходит в музее ночью: учреждения культуры участвуют во флешмобе

В рамках флешмоба сотрудников отечественных музеев призывают выкладывать фотографии своих выставочных площадок, сделанные в ночное время, отмечая фото соответствующим тегом.

Инициаторы акции призывают участвовать разные музейные площадки, а потом передавать эстафету другим музеям. Они считают, что такие фотографии дадут возможность почувствовать уникальную атмосферу музея и его жизнь в то время, когда время посещения завершено.

"Ночь в музее — не только по-своему мистическая атмосфера, но и уникальный ментальный опыт для любого, кто увидит её или ощутит. Поэтому мы сами захотели «побывать» и в других подобных местах", — говорят в Музее стрит-арта.