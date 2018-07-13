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Ежедневно Третьяковскую галерею посещают до 13 тыс. человек
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Ежедневно Третьяковскую галерею посещают до 13 тыс. человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Ежедневно площадки Третьяковской галереи посещают до 13 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель генерального директора по научной-просветительской работе Третьяковской галереи Марина Эльзессер в ходе публичной дискуссии «Нужны ли правила в музее».
«Ежедневно Третьяковскую галерею посещает до 13 тыс. человек. В прошлом году 2,1 млн человек посетили все площадки», — сказала она.
Она также заявила, что количество экскурсионных групп в музее стало «запредельным».
«В последнее время количество экскурсионных групп в музее стало запредельным — в 2017 г. в музее прошло 17 тыс. экскурсий. В день проходит около 60 только оформленных групп и примерно столько же неоформленных. Из-за большого количества групп мы получаем жалобы о том, что индивидуальные посетители не могут подойти к произведению, и сами группы не могут разойтись в залах», — заявила М. Эльзессер.
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