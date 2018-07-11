Посетители Третьяковской галереи предлагают провести флешмоб против новых правил ее посещения

Посетители Третьяковской галереи, недовольные новыми порядками в музее, решили провести флешмоб. Об этом сообщает

"Cтоит прийти в Третьяковку компанией, чтобы вместе на выставке обсудить работы", — сказал автор своеобразного флешмоба, редактор РБК Тимофей Дзядко . Коллективное посещение Третьяковской галереи планируется устроить в субботу, в два часа дня.

Напомним, 15 июня сотрудник МГУ , кандидат исторических наук Максим Шевченко , ходившийна выставку Верещагина на Крымском Валу вместе с коллегами-доцентами, студентами и аспирантами,

пожаловался на действия администрации музея. По его словам, участники группы «обменивались впечатлениями» и «задавали друг другу вопросы по поводу увиденного», однако охранник потребовал это прекратить, сочтя «экскурсией без аккредитации». На выходе их ждали «старший лейтенант МЧС » и сотрудница галереи, которые заявили, что действия посетителей незаконны. Историкам объяснили, что в случае прохода на выставку группой «от одного до 20 человек» нужно запрашивать разрешение у музея. Получить ответ на вопрос, что такое «группа из одного человека», им не удалось, после чего преподаватели направили письмо об инциденте в Министерство культуры

По словам замдиректора галереи Марины Эльзессер, записи с видеокамер доказывают, что историки «стояли сплоченной группой и рассказывали своим студентам про картины». «О занятии, которое проводили в стенах галереи преподаватели истфака, никто из нас не знал. Мы считаем, что педагоги проводили именно занятие, а не просто обменивались мнениями, как они утверждают. Поэтому они должны были заранее зарегистрировать визит на нашем сайте и внести плату», — сказала Эльзессер. По ее словам, новые правила были введены из-за того, что сторонние экскурсоводы дают

неверную информацию, на что жалуются сами посетители Третьяковки.

Тем временем в администрации исторического факультета МГУ заявили, что Третьяковская галерея

имела все основания

предъявить претензии сотрудникам факультета, которые проводили занятие на выставке, не ознакомившись с правилами ее посещения. Такая позиция, по словам руководства, наносит ущерб не только престижу галереи, но и негативно отражается на репутации факультета. Блогеры же отмечают, что в правилах не сказано, что, собственно, подразумевается под экскурсией, а руководство галереи поддалось мании «всеобщего запретительства».