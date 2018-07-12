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Третьяковская галерея изменила правила проведения экскурсий для педагогов
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Третьяковская галерея изменила правила проведения экскурсий для педагогов 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Государственная Третьяковская галерея у себя в фейсбуке ответила на вопросы, касающиеся проведения несанкционированных экскурсий и учебных занятий.
Как отметили в галерее, обычным посетителям не будут запрещать обсуждать произведения искусства и не будут принимать их за «черных гидов. „Приходите в любом составе и количестве с друзьями, родственниками, коллегами, делитесь впечатлениями, рассказывайте о картинах, истории, художниках. Это не считается экскурсией или учебным занятием“, — пишут представители галереи, выдвигая одно требование: не мешать другим гостям.
В музее уточняют, что правила проведения экскурсий направлены только на оформление учебных занятий и коммерческих экскурсий. Руководством „Третьяковки“ было принято решение сделать бесплатными учебные занятия не только для студентов профильных, но и для учащихся непрофильных вузов. Ранее „непрофильным“ группам студентам приходилось платить за право проведения занятия 5 310 руб.
»Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Будет внедрена удобная система заявок, которая позволит каждое занятие ставить в сетку расписания всех мероприятий музея", — поясняют в галерее.
Дискуссия вокруг правил посещения галереи развернулась, когда преподаватели МГУ, которые пришли в Третьяковку со своими студентами, вступили в конфликт с сотрудниками музея, посчитавшими происходящее «нелегальной» экскурсией.
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