Третьяковская галерея изменила правила проведения экскурсий для педагогов

Государственная Третьяковская галерея у себя в фейсбуке ответила на вопросы, касающиеся проведения несанкционированных экскурсий и учебных занятий.

Как отметили в галерее, обычным посетителям не будут запрещать обсуждать произведения искусства и не будут принимать их за «черных гидов. „Приходите в любом составе и количестве с друзьями, родственниками, коллегами, делитесь впечатлениями, рассказывайте о картинах, истории, художниках. Это не считается экскурсией или учебным занятием“, — пишут представители галереи, выдвигая одно требование: не мешать другим гостям.

В музее уточняют, что правила проведения экскурсий направлены только на оформление учебных занятий и коммерческих экскурсий. Руководством „Третьяковки“ было принято решение сделать бесплатными учебные занятия не только для студентов профильных, но и для учащихся непрофильных вузов. Ранее „непрофильным“ группам студентам приходилось платить за право проведения занятия 5 310 руб.

»Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Будет внедрена удобная система заявок, которая позволит каждое занятие ставить в сетку расписания всех мероприятий музея", — поясняют в галерее.