В Воронеже открылась выставка, призывающая помочь бездомным собакам обрести хозяев

Трогательные фотоработы представлены в выставочном зале на Кирова. Бездомные животные в объективе профессиональных фотографов. В воронежском выставочном зале на Кирова сегодня открылась выставка «Искусство быть живыми». На снимках — актёры воронежских театров вместе с собаками из городских приютов. Под каждой фотографией можно прочитать короткую, но, как правило, драматичную биографию четвероногого бродяги.

Съёмки проводили весной в несколько этапов в городских парках. Получились своеобразные фото-истории знакомства человека и собаки. Организаторы говорят, животные показали себя воспитанными и добросовестными «моделями». Все собаки ищут хозяев. На выставке, которая продлится до конца июля, можно связаться с их кураторами и взять животное домой.