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В Воронеже открылась выставка, призывающая помочь бездомным собакам обрести хозяев
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В Воронеже открылась выставка, призывающая помочь бездомным собакам обрести хозяев 

Вести Воронеж 18 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Трогательные фотоработы представлены в выставочном зале на Кирова. Бездомные животные в объективе профессиональных фотографов. В воронежском выставочном зале на Кирова сегодня открылась выставка «Искусство быть живыми». На снимках — актёры воронежских театров вместе с собаками из городских приютов. Под каждой фотографией можно прочитать короткую, но, как правило, драматичную биографию четвероногого бродяги.
Съёмки проводили весной в несколько этапов в городских парках. Получились своеобразные фото-истории знакомства человека и собаки. Организаторы говорят, животные показали себя воспитанными и добросовестными «моделями». Все собаки ищут хозяев. На выставке, которая продлится до конца июля, можно связаться с их кураторами и взять животное домой.
— Мы очень рады видеть наших животных здесь, и все эти фотографии мы сейчас используем в соцсетях для того, чтобы их пристроить. Надеемся, что воронежцы, которые посетят эту выставку, увидят, какие у нас замечательные, красивые животные, которым требуется дом. Благодаря этой фотовыставке свяжутся с нами, и мы с ними встретимся, — рассказала директор ветеринарного центра «Друзья» Наталья Молоткова.
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