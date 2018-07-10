Лауреат международных конкурсов Ирина Негодина представила свои работы в районе Южнопортовый

Выставка работ художника Ирины Негодиной «Увижу я незримый свет…» открылась в библиотеке № 124 района Южнопортовый.

— В рамках выставочного проекта представлены замечательные работы Ирины Негодиной — лауреата международных фестивалей и конкурсов, члена Международного художественного фонда и профессионального союза художников, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

Увидеть авторские работы можно до 15 июля по адресу: улица Велозаводская, дом 11\1 (в часы работы библиотеки). Вход на выставку свободный.