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Лауреат международных конкурсов Ирина Негодина представила свои работы в районе Южнопортовый
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Лауреат международных конкурсов Ирина Негодина представила свои работы в районе Южнопортовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 15 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Выставка работ художника Ирины Негодиной «Увижу я незримый свет…» открылась в библиотеке № 124 района Южнопортовый.
— В рамках выставочного проекта представлены замечательные работы Ирины Негодиной — лауреата международных фестивалей и конкурсов, члена Международного художественного фонда и профессионального союза художников, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Увидеть авторские работы можно до 15 июля по адресу: улица Велозаводская, дом 11\1 (в часы работы библиотеки). Вход на выставку свободный.
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