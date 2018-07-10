Школа-студия изящных искусств открылась при храме на Фестивальной

При культурно-просветительском центре храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине открылась школа-студия изящных искусств.

Как сообщили в пресс-службе храма, объявлен набор детей от четырех лет и взрослых на 2018–2019 учебный год. Занятия ведутся по предметам: академический рисунок, академическая живопись, изо, основы композиции в дизайне, цветоведение, история изобразительного искусства и дизайна, основы народных промыслов.

— Занятия изобразительным искусством и дизайном позволяют развить чувство вкуса и гармонии, видеть прекрасное в окружающем мире. Уровень преподавания в школе создаст серьезную базу для получения профессиональных навыков в рисунке, живописи и композиции для поступления в учебные заведения художественного направления, — отметили в пресс-службе.

Занятия организованы по адресу: ул. Фестивальная, д. 77, корп. 1. Телефон для справок и записи: 8 (915) 210-91-96. (ео)