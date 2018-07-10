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«Линии» Лилии Даль покажут в Черемушках
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«Линии» Лилии Даль покажут в Черемушках 

Мои Черемушки 18 часов назад
Фото: Мои Черемушки
В центре культуры и искусства «Меридиан» открылась фотовыставка Лилии Даль — не только талантливого фотографа, но и художника. Выставка «Линии» — это талантливое философское и эстетическое высказывание, которое, безусловно, заслуживает внимания.
«Выставка «Линии», которая открыта в центре до 29 июля, это отражение процесса перехода окружающего мира от того, каким он является сам по себе, к тому, каким его видим мы. Мы приглашаем гостей насладиться этой эстетической выставкой, чтобы впоследствии прочувствовать глубокую философскую и даже немного лиричную идею, затронутую фотографом. Изогнутые линии, которые рождает природа, идеальны сами по себе, Лилия же очень чутко и тонко запечатлела их, дабы подарить нам эту порцию совершенства», — отмечают организаторы.
Добавим, что вход на выставку — свободный. Работы представлены в фойе первого этажа.
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