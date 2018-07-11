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Карту к книге про Винни-Пуха продали на аукционе за 35 миллионов рублей
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Карту к книге про Винни-Пуха продали на аукционе за 35 миллионов рублей 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Оригинальный рисунок карты Волшебного леса из книги про Винни-Пуха ушел с молотка на британском аукционе Sothebyʼs за рекордные за 430 тысяч фунтов стерлингов, которые примерно равняются 35 с половиной миллионам рублей. Как сообщает RT, это рекордная сумма для когда-либо проданных на аукционе книжных иллюстраций.
На карте изображен воображаемый мир, в котором живет медвежонок Винни-Пух со своими друзьями. Иллюстрация была сделана художником Эрнестом Шепардом в 1926 году. Он также является создателем известного на весь мир медведя из детской книжки Алана Александра Милна «Винни-Пух».
Сообщается, что на рисунке карты есть автограф сына создателя Винни-Пуха — Кристофера Робина. Внизу листа размером 38 на 45 сантиметров есть надпись: «Нарисовано мною, а мистер Шепард мне помогал».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что 65-летний лимузин сталинской эпохи продают за 25 миллионов.
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