Карту к книге про Винни-Пуха продали на аукционе за 35 миллионов рублей

Оригинальный рисунок карты Волшебного леса из книги про Винни-Пуха ушел с молотка на британском аукционе Sothebyʼs за рекордные за 430 тысяч фунтов стерлингов, которые примерно равняются 35 с половиной миллионам рублей. Как сообщает RT, это рекордная сумма для когда-либо проданных на аукционе книжных иллюстраций.

На карте изображен воображаемый мир, в котором живет медвежонок Винни-Пух со своими друзьями. Иллюстрация была сделана художником Эрнестом Шепардом в 1926 году. Он также является создателем известного на весь мир медведя из детской книжки Алана Александра Милна «Винни-Пух».

Сообщается, что на рисунке карты есть автограф сына создателя Винни-Пуха — Кристофера Робина . Внизу листа размером 38 на 45 сантиметров есть надпись: «Нарисовано мною, а мистер Шепард мне помогал».

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