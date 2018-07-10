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Центральный Военно-Морской Музей в Санкт-Петербурге подготовил программу мероприятий к Главному военно-морскому параду.
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Центральный Военно-Морской Музей в Санкт-Петербурге подготовил программу мероприятий к Главному военно-морскому параду. 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, музеем подготовлена к открытию передвижная выставка «Страницы истории военно-морских парадов отечественного флота», которая впервые будет представлена в атриуме Центрального Военно-Морского Музея. Планируется, также,
В рамках подготовки к Главному военно-морскому параду, Центральный Военно-Морской музей при поддержке Главного командования ВМФ реализует широкую программу культурно-исторических мероприятий в Санкт-Петербурге.
В частности, музеем подготовлена к открытию передвижная выставка «Страницы истории военно-морских парадов отечественного флота», которая впервые будет представлена в атриуме Центрального Военно-Морского Музея. Планируется, также,
открытие в Кронштадтском Морском Соборе (филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость»), выставки, посвященной Святому Праведному воину Адмиралу Федору Ушакову.
В Музее, также, будут проведены тематические мероприятия, посвященные победе русского флота у острова Гренгам (27.07.1720 г.), программа «Виват Ушакову», посвященная победе эскадры Ф. Ф. Ушакова у мыса Калиакрия (31.07.1791 г.), концерт, посвященный Дню военно-морского флота в атриуме основного здания Центрального военно-морского музея.
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