Центральный Военно-Морской Музей в Санкт-Петербурге подготовил программу мероприятий к Главному военно-морскому параду.

В частности, музеем подготовлена к открытию передвижная выставка «Страницы истории военно-морских парадов отечественного флота», которая впервые будет представлена в атриуме Центрального Военно-Морского Музея. Планируется, также,

В рамках подготовки к Главному военно-морскому параду, Центральный Военно-Морской музей при поддержке Главного командования ВМФ реализует широкую программу культурно-исторических мероприятий в Санкт-Петербурге.

В частности, музеем подготовлена к открытию передвижная выставка «Страницы истории военно-морских парадов отечественного флота», которая впервые будет представлена в атриуме Центрального Военно-Морского Музея. Планируется, также,

открытие в Кронштадтском Морском Соборе (филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость»), выставки, посвященной Святому Праведному воину Адмиралу Федору Ушакову.

В Музее, также, будут проведены тематические мероприятия, посвященные победе русского флота у острова Гренгам (27.07.1720 г.), программа «Виват Ушакову», посвященная победе эскадры Ф. Ф. Ушакова у мыса Калиакрия (31.07.1791 г.), концерт, посвященный Дню военно-морского флота в атриуме основного здания Центрального военно-морского музея.