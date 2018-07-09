Выставка «Маяковский. Там и у нас» откроется в музее им. В. И. Даля

К 125-летию поэта Владимира Маяковского в Государственном музее истории российской литературы им. В. И. Даля откроется выставка «Маяковский. Там и у нас.» Выставка будет открыта с 25 июля по 10 октября.

Согласно информации на официальном сайте музея, выставка будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов. На выставке будут показаны: редко экспонируемая переписка Маяковского из закрытой части Российского государственного архива литературы и искусства; фотографии и открытки, привезенные поэтом из путешествия по Америке из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Часть экспонатов будет представлена впервые.

Адрес музея: Трубниковский переулок, д. 17, корп. 1 Сообщение Выставка «Маяковский. Там и у нас» откроется в музее им. В. И. Даля появились сначала на Москва Меняется.