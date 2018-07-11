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На Арбате открылась выставка «Легенды России. Бурятия»
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На Арбате открылась выставка «Легенды России. Бурятия» 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В церемонии открытии выставки приняли участие и глава республики Алексей Цыденов и главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.
В центре Москвы открылась фотовыставка «Легенды России. Бурятия». Она организована журналом National Geographic совместно с министерством туризма Бурятии.
Выставка позволяет жителям и гостям Москвы прикоснуться к одному из самых удивительных регионов России. Экспозиция составлена из более чем пятидесяти работ высококлассных фотографов и демонстрирует Бурятию с разных сторон.
В церемонии открытии выставки принял участие и глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что Бурятия заинтересована в туристах, однако приоритетом для области является сохранение уникального природно-культурного баланса.
По словам организаторов выставки, она призвана отразить завораживающий сплав культур, религий и национальностей, которым славится этот регион. Как добавил главный редактор «National Geographic Россия», экспозиция должна отразить весь спектр красоты этой республики.
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