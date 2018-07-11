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Лесной олень появился в центре Челябинска
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Лесной олень появился в центре Челябинска 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Изображение лесного оленя украсило ящик связи в центре Челябинска, сообщают участники сообщества «Челябинский урбанист».
Рисунок можно увидеть в районе Алого поля.
«Мы постарались подобрать такой цвет, чтобы ящик спрятался в зелени. Уверены, теперь на него не будут клеить объявления, так же, как не клеят и на другие покрашенные ящики», — рассказали общественники.
Напомним, ранее благодаря команде художников и активистов в Челябинске «поселились» енот, персонажи ирландского фольклора и турист с огромным рюкзаком. Авторы проекта отмечают, что их цель — «показать, что в Челябинске много жителей, которым не всё равно, как выглядит их город».
Напомним, в преображении серых ящиков могут помочь все горожане: материалы для работы художники покупают на пожертвования добровольцев.
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