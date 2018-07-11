Лесной олень появился в центре Челябинска

Изображение лесного оленя украсило ящик связи в центре Челябинска, сообщают участники сообщества «Челябинский урбанист».

Рисунок можно увидеть в районе Алого поля.

«Мы постарались подобрать такой цвет, чтобы ящик спрятался в зелени. Уверены, теперь на него не будут клеить объявления, так же, как не клеят и на другие покрашенные ящики», — рассказали общественники.

Напомним, ранее благодаря команде художников и активистов в Челябинске «поселились» енот, персонажи ирландского фольклора и турист с огромным рюкзаком. Авторы проекта отмечают, что их цель — «показать, что в Челябинске много жителей, которым не всё равно, как выглядит их город».

Напомним, в преображении серых ящиков могут помочь все горожане: материалы для работы художники покупают на пожертвования добровольцев.