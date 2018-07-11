Компания PIR Expo выпустила flash-игру 

Компания PIR Expo объявила о запуске флеш игры, которая была разработана специально для посетителей сайта выставки ПИР. Тема «Игра» станет основной и пройдет через все разделы выставочного пространства.
Сама игра представляет собой классический приключенческий платформер, в котором персонаж, проходит мир, со сменяющейся экспозицией: ресторан, пиццерия, продукты, мороженое, кофе и отель. Все эти сюжеты являются отражением площадок выставки ПИР. Каждый желающий может выбрать одного из 4-х персонажей: шеф-повар, бариста, консьерж и франчайзи. В каждой области, игрок собирает бонусы в виде интересных фактов, которые касаются как индустрии, так и работы выставки. Собрав максимальное количество бонусов, игрок получает возможность купить билет на выставку со скидкой до 15%. Приятным дополнением может стать то, что прошедший за минимальное время игрок, сможет отметить свое имя в таблице рекордов, которая будет видна всем посетителям сайта.
"Каждый год, мы выбираем для себя флагманскую тему, которую стараемся провести через все площадки. Основной темой этого года на нашей выставке стала «игра». Эта форма коммуникации, которая понятна молодежи, и которую они готовы воспринимать. Так, через эту аллегорию игры хотим показать, что к любому бизнесу, несмотря на его ежедневные трудности, нужно относиться с одной стороны проще, а с другой, постоянно повышать свои навыки", — говорит со-основатель и генеральный директор PIR Expo, Елена Меркулова.