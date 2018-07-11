Компания PIR Expo выпустила flash-игру

Компания PIR Expo объявила о запуске флеш игры, которая была разработана специально для посетителей сайта выставки ПИР. Тема «Игра» станет основной и пройдет через все разделы выставочного пространства.

Сама игра представляет собой классический приключенческий платформер, в котором персонаж, проходит мир, со сменяющейся экспозицией: ресторан, пиццерия, продукты, мороженое, кофе и отель. Все эти сюжеты являются отражением площадок выставки ПИР. Каждый желающий может выбрать одного из 4-х персонажей: шеф-повар, бариста, консьерж и франчайзи. В каждой области, игрок собирает бонусы в виде интересных фактов, которые касаются как индустрии, так и работы выставки. Собрав максимальное количество бонусов, игрок получает возможность купить билет на выставку со скидкой до 15%. Приятным дополнением может стать то, что прошедший за минимальное время игрок, сможет отметить свое имя в таблице рекордов, которая будет видна всем посетителям сайта.