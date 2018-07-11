Ещё
Компания PIR Expo выпустила flash-игру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

Компания PIR Expo выпустила flash-игру 

Kitchenmag 6 часов назад
Фото: Kitchenmag
Компания PIR Expo объявила о запуске флеш игры, которая была разработана специально для посетителей сайта выставки ПИР. Тема «Игра» станет основной и пройдет через все разделы выставочного пространства.
Сама игра представляет собой классический приключенческий платформер, в котором персонаж, проходит мир, со сменяющейся экспозицией: ресторан, пиццерия, продукты, мороженое, кофе и отель. Все эти сюжеты являются отражением площадок выставки ПИР. Каждый желающий может выбрать одного из 4-х персонажей: шеф-повар, бариста, консьерж и франчайзи. В каждой области, игрок собирает бонусы в виде интересных фактов, которые касаются как индустрии, так и работы выставки. Собрав максимальное количество бонусов, игрок получает возможность купить билет на выставку со скидкой до 15%. Приятным дополнением может стать то, что прошедший за минимальное время игрок, сможет отметить свое имя в таблице рекордов, которая будет видна всем посетителям сайта.
"Каждый год, мы выбираем для себя флагманскую тему, которую стараемся провести через все площадки. Основной темой этого года на нашей выставке стала «игра». Эта форма коммуникации, которая понятна молодежи, и которую они готовы воспринимать. Так, через эту аллегорию игры хотим показать, что к любому бизнесу, несмотря на его ежедневные трудности, нужно относиться с одной стороны проще, а с другой, постоянно повышать свои навыки", — говорит со-основатель и генеральный директор PIR Expo, Елена Меркулова.
Kitchenmag: последние новости
10 новых кафе и ресторанов Москвы Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов На Патриарших прудах откроется джаз-бар The Bix
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые русские переводы названий фильмов8
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»37
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой96
10 рок‑исполнителей, которых стоит послушать
Неудачные дубли в геройских фильмах
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
10:45
Фильмы, у которых мог быть другой финал
Кино
03:55
Неудачные дубли в геройских фильмах
Кино
02:59
Алексей Баталов спас кинокарьеру юной актрисы
Кино
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение