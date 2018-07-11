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В омском Киновидеоцентре откроется музей сибирского рока
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В омском Киновидеоцентре откроется музей сибирского рока 

АиФ-Омск 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Творческий Клуб «Орден Сибирского Рока» написал в своей группе «ВКонтакте», что их идея, за которую они боролись почти год, наконец-то воплотилась. Омский «Киновидеоцентр» выделил для участников клуба помещение для «Выставки экспонатов омской рок-культуры». В перспективе в помещении может открыться музей, поэтому рокеры объявили сбор экспонатов.
«Принимается все, что относится к творчеству омских рок-коллективов и музыкантов: личные вещи, музыкальные инструменты, раритетное оборудование; аудио и видео материалы на любых носителях (будем формировать архив!); фотографии, афиши, плакаты, картины, рисунки, книги, журналы, газетные вырезки по тематике; сувениры и иные памятные предметы», — сообщается в паблике в соцсети.
Особенно для экспозиции интересны предметы таких коллективов, как «Гражданская Оборона», «Пик и Клаксон», «Воланд», «Южный Крест», «Штурм», «Кровавый Утренник», «Исайя» и других. С расширением выставки на территории появятся стенды, посвящённые коллективам более поздних лет, а также современных групп.
По словам организаторов, никакого бюджетного финансирования для создания музея не предусмотрено. Однако помещению требуется ремонт и оборудование, поэтому нужна помощь волонтёров материалы.
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