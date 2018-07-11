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Вологжане увидят древнюю вышивку, сохранившуюся в России в нескольких экземплярах
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Вологжане увидят древнюю вышивку, сохранившуюся в России в нескольких экземплярах 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
«Старинные вещи уйти не спешат». С июня по октябрь этого года в художественном отделе Вологодского музея-заповедника открыта выставка предметов, бытовавших на Русском Севере с конца XVII по начало XX века.
Женские головные уборы, полотенца, золотная и шенкурская вышивка, ларцы из кости и слюдяное окно XVIII века — на выставке представлено около сотни экспонатов.
Все экспонаты предоставил вологодский исследователь старины, частный коллекционер Александр Гулько. В основном он изучает древнерусскую живопись, реставрирует, вводит предметы в научный оборот. Многое, кстати, мужчина передал в музей Ильи Глазунова.
Самые ценные экспонаты на выставке — шенкурские вышивки. В нашей стране они сохранились в нескольких экземплярах и на данный момент вызывают большой интерес у многих ученых.
«Такое доброе дело, которое совершил Александр Гулько, имеет огромное значение и для всего города. Жители и гости Вологды посещают музеи и, благодаря коллекционеру, знакомятся с культурой Русского Севера. Александр Гулько не только сам тщательно изучает нашу вологодскую культуру, но и знакомит с ней зрителей, — рассказывает заведующая художественным отделом Елена Лубенцова. — А еще стоит отметить, что в коллекциях Александра Гулько есть особо ценные экспонаты: фарфоровые куклы, те, что когда-то он купил для своей любимой дочери. Сейчас она уже взрослая. Но подаренное ей он не продает ни за какие деньги».
Посетить выставку «Старинные вещи уйти не спешат» можно вплоть до октября в художественном отделе Вологодского музея-заповедника. Она работает каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10 до 17.30.
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