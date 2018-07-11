В Челябинске прочтут лекцию о средневековых доспехах

В Челябинске организуют лекцию, посвященную средневековым доспехам. Об этом слушателям расскажет сотрудник музея изобразительных искусств Наталья Махновская.

— Наталья любит делится своими обширными знаниями и что-нибудь рассказывать. Проблема в том, что на лекции, организуемые в музее на площади революции, приходила пара человек, возможно, по причине неудобного графика или отсутствия аннотации в соцсетях. Так или иначе, давайте соберем побольше народу, — призывает соорганизатор Илья Иванов

Лекция состоится 13 июля в 19:00 в чайной «Шкаф». Правда, с оговоркой: если наберется хотя бы пять человек. Встречу устраивают на добровольных началах, а на оплату помещения собирают по 100 рублей. Записаться можно здесь.