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В Челябинске прочтут лекцию о средневековых доспехах
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В Челябинске прочтут лекцию о средневековых доспехах 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинске организуют лекцию, посвященную средневековым доспехам. Об этом слушателям расскажет сотрудник музея изобразительных искусств Наталья Махновская.
— Наталья любит делится своими обширными знаниями и что-нибудь рассказывать. Проблема в том, что на лекции, организуемые в музее на площади революции, приходила пара человек, возможно, по причине неудобного графика или отсутствия аннотации в соцсетях. Так или иначе, давайте соберем побольше народу, — призывает соорганизатор Илья Иванов.
Лекция состоится 13 июля в 19:00 в чайной «Шкаф». Правда, с оговоркой: если наберется хотя бы пять человек. Встречу устраивают на добровольных началах, а на оплату помещения собирают по 100 рублей. Записаться можно здесь.
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