Представители 15 провинций КНР приняли участие в Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. / ТАСС /. Представители 15 провинций Китая приняли участие в V Российско-Китайском ЭКСПО, которое проходит в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель генерального секретаря оргкомитета Российско-Китайского ЭКСПО Ван Цизисиян.

"В выставке приняли участие 186 предприятий из 15 китайский провинций, также в ней приняли участие десятки российских предприятий из различных регионов страны. В рамках Российско-Китайского ЭКСПО проходит 24 мероприятия, из них 14 совместных мероприятий, восемь мероприятий организованы провинцией Хэйлунцзян, два мероприятия — правительством КНР", — сказал Ван.

Он уточнил, что по предварительным данным, выставку посетило 42 тыс. человек, из них порядка 2 тыс. — китайские бизнесмены. «Тема выставки — новый старт и новые возможности, на ней представлены три выставочных сектора и пять отраслей», — добавил Ван.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, в рамках Российско-Китайского ЭКСПО проходит саммит университетов России и Китая. «Мы надеемся, что количество участников саммита в ближайшее время достигнет 160. Также в этом году мы провели первую академическую ассамблею научно— технологического сотрудничества России и Китая. Перед нами стоит задача в рамках ЭКСПО расширять и укреплять сотрудничество между промышленными предприятиями России и Китая, а также между организациями и выставками», — сказал Козлов.

Первое Российско-Китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. метров, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе прошло там же в 2015 году, тогда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1,279 тыс. предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. — из России.