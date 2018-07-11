В Пскове откроют выставку, посвященную последнему российскому императору

Выставка, посвященная 100-летию трагической гибели семьи последнего российского императора Николая II , откроется в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике в пятницу, 13 июля, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Экспозиция расскажет о пребывании императора в Пскове и о праздновании 300-летия дома Романовых.

«В 1903 году Николай приезжал в наш город с супругой и членами семьи на большие военные маневры и лично проводил смотр на плацу 93-го Иркутского пехотного полка. Он посетил полковой манеж, а также побывал в Псково-Печерском и Мирожском монастырях, Троицком соборе и Поганкиных палатах, где в то время располагался сельскохозяйственный музей», — сообщила заведующая историческим отделом Псковского музея-заповедника Елена Сухова.

На выставке будут представлены уникальные фотографии Николая во время смотра войск и во дворе Поганкиных палат. Также посетители смогут увидеть полотенца, подаренные псковичами императору во время этой поездки. Они сначала хранились в Эрмитаже , а потом были возвращены в Псков.

Центральное место в экспозиции займет редкое издание, хранящееся в фондах древлехранилища музея, — «Летописный лицевой изборник дома Романовых». Тяжелая книга из плотной мелованной бумаги размером 30 на 50 см была выпущена к юбилею династии Романовых в 1913 году. Подарочный сборник повествует о жизни царского двора, дворцовом этикете, праздниках и меню.

Празднования 300-летия Романовых проходили во всех городах России, и в музее сохранились две памятные медали, а также коронационная фаянсовая кружка, которая использовалась в качестве сувенирной продукции. Эти предметы также покажут на выставке.

Экспозиция будет работать в течение двух недель.

Напомним, что Николай II был последним русским императором, 2 марта 1917 года он отрекся от престола. 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге царская семья была расстреляна.