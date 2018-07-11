Историю острова Сахалин расскажут в читальне

Юные читатели совершат виртуальное путешествие на «Чудо остров» — на Сахалин во вторник, 17 июля. Посвящено оно будет 375-летию со дня открытия острова.

Участники познакомятся с природой и климатом Сахалина, узнают о Литературно-художественном музее книги Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин», где хранятся подлинные фотографии писателя, книги и другие ценные экспонаты.

— Главным элементом нашей беседы станет обсуждение книги Чехова «Остров Сахалин», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая читальней Ирина Максимкина , — Мы расскажем ребятам историю создания произведения, познакомим их с литературным жанром, в котором оно написано — «физиологическом» очерке.

Завершится путешествие интерактивным мастер-классом «Мы рисуем остров вместе», где дети создадут плакат с изображением Сахалина.

Начнется путешествие в 12:30.

Фото предоставила Ирина Максимкина