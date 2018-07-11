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Историю острова Сахалин расскажут в читальне
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Историю острова Сахалин расскажут в читальне 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 11 июля 2018
Фото: Борисовские пруды
Юные читатели совершат виртуальное путешествие на «Чудо остров» — на Сахалин во вторник, 17 июля. Посвящено оно будет 375-летию со дня открытия острова.
Участники познакомятся с природой и климатом Сахалина, узнают о Литературно-художественном музее книги Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин», где хранятся подлинные фотографии писателя, книги и другие ценные экспонаты.
— Главным элементом нашей беседы станет обсуждение книги Чехова «Остров Сахалин», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая читальней Ирина Максимкина, — Мы расскажем ребятам историю создания произведения, познакомим их с литературным жанром, в котором оно написано — «физиологическом» очерке.
Завершится путешествие интерактивным мастер-классом «Мы рисуем остров вместе», где дети создадут плакат с изображением Сахалина.
Начнется путешествие в 12:30.
Фото предоставила Ирина Максимкина
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