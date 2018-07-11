Недавно найденный автопортрет Челлини оценен в 107 млн евро

ЖЕНЕВА, July 12, 2018/PRNewswire/ — 2005 год потряс мир искусства новостями о поистине феноменальном открытии. Единственная известная картина Бенвенуто Челлини — представителя итальянского возрождения 16-го века, труды которого приравнивают к достижениям Леонардо да Винчи , — была найдена в частной коллекции.

С тех пор владелец предпринял поистине колоссальные меры по обеспечению безопасности, проведению исследований и анализу этого бесценного произведения искусства. Затянувшийся на несколько лет процесс потребовал вложения 200 тыс. евро. К анализу картины были привлечены многочисленные эксперты и профессиональные организации, включая Арт-фонд Тамойкиных (TAF), который и был назначен хранителем автопортрета Челлини.

По результатам тщательного исследования фонд смог определить ценность столь редкого исторического артефакта. Стоимость автопортрета Челлини составляет 107 млн евро. В данный момент Арт-фонд Тамойкиных готовится к международной презентации данного объекта мирового культурного наследия.

Кто такой Бенвенуто Челлини? Чтобы лучше понять роль этого великого человека, необходимо проанализировать его жизненный и творческий путь. Бенвенуто Челлини (1500 -1571) родился в итальянской Флоренции. На протяжении своей жизни он снискал славу высокооплачиваемого писателя, скульптора, музыканта, ювелира, изобретателя и полководца. Его величественные бронзовые скульптуры до сих пор украшают самые знаменитые улицы Италии.

Компания Rolex создала специальную коллекцию часов под названием Cellini

Ян Флеминг упоминает Челлини в своих романах о Джеймсе Бонде

Фигура и личность Челлини оказала значительное влияние на творчество Сальвадора Дали

Бенвенуто Челлини, без сомнения, был всесторонне развитым эрудитом с неординарными способностями и великим пророком, изменившим ход истории. Публичная презентация единственной известной картины кисти Челлини представляется культурным событием поистине мирового масштаба.

Что известно о портрете? Картина среднего размера (61 х 48 см) датирована 16-м веком, написана маслом на уникальном шелковом шерстяном полотне, приклеенном к холсту. Данное произведение представляет собой самое точное на сегодняшний день изображение Бенвенуто Челлини. Портрет находится в частной арт-коллекции. Невзирая на свою возраст, насчитывающий не одно столетие, картина прекрасно сохранилась и практически не подвергалась реставрации. В отличие от недавно проданного за 450 млн евро творения Леонардо да Винчи «Сальватор Мунди», прошедшего «обширную реставрацию» после «чистки агрессивными агентами и поверхностного закрашивания». Открытие столь значимого произведения искусства в столь хорошем состоянии — событие исключительно редкое.

Арт-фонд Тамойкиных, известный своими рекордными продажами, выделяет значительные средства для мировой презентации столь ценного артефакта.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.tamoikin.com/cellini