Кто из уральских випов примет участие в крестном ходе «Царских дней»

В Екатеринбурге сегодня состоится главное богослужение фестиваля «Царские дни» в Храме-на-Крови, сразу после которого стартует большой крестный ход с участием нескольких десятков тысяч паломников. Среди них — первые лица города и области, сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал»

В этом году главный крестный ход «Царских дней» возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам пресс-серкетаря патриарха священника Александра Волкова, предстоятель православной церкви намерен пройти весь путь от начала до конца — Храма святых страстотерпцев на Ганиной яме под Среднеуральском.

Ожидается, что в крестном ходе примут участие и первые лица города и области. Так, в числе участников мероприятия ждут полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Кроме того, известно, что в крестном ходе точно примут участие первый заместитель главы администрации Екатеринбурга, а также потенциальный кандидат на выборах мэра города Алексей Кожемяко и замглавы администрации уральской столицы Сергей Тушин

Не исключено, что в мероприятии примут также участие и другие городские и региональные чиновники. Крестный ход от Храма-на-Крови стартует ночью 17 июля в 2.30 сразу после богослужения. Участникам предстоит пройти 21 километр до Ганиной ямы.