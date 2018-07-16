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Кто из уральских випов примет участие в крестном ходе «Царских дней»
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Кто из уральских випов примет участие в крестном ходе «Царских дней» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге сегодня состоится главное богослужение фестиваля «Царские дни» в Храме-на-Крови, сразу после которого стартует большой крестный ход с участием нескольких десятков тысяч паломников. Среди них — первые лица города и области, сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
В этом году главный крестный ход «Царских дней» возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам пресс-серкетаря патриарха священника Александра Волкова, предстоятель православной церкви намерен пройти весь путь от начала до конца — Храма святых страстотерпцев на Ганиной яме под Среднеуральском.
Ожидается, что в крестном ходе примут участие и первые лица города и области. Так, в числе участников мероприятия ждут полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Кроме того, известно, что в крестном ходе точно примут участие первый заместитель главы администрации Екатеринбурга, а также потенциальный кандидат на выборах мэра города Алексей Кожемяко и замглавы администрации уральской столицы Сергей Тушин.
Не исключено, что в мероприятии примут также участие и другие городские и региональные чиновники. Крестный ход от Храма-на-Крови стартует ночью 17 июля в 2.30 сразу после богослужения. Участникам предстоит пройти 21 километр до Ганиной ямы.
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