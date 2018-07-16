Памятные акции пройдут в России в столетнюю годовщину расстрела царской семьи

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Антонина Мага, Андрей Ермилов /. Памятные мероприятия, посвященные столетию расстрела царской семьи, начнутся в городах России в ночь на вторник. Как ожидается, они продолжатся во вторник днем и в среду.

100 лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II , его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг.

Во всех храмах Русской православной церкви состоятся богослужения. В 2000 году царская семья была причислена к лику святых за то, что они смиренно претерпели страдания, хотя имели возможность избежать их, покинув страну.

Крестные ходы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит в полночь по местному времени (22:00 мск понедельника, 16 июля) литургию в Екатеринбурге, у Храма-на-Крови, построенном на месте дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья. Затем предстоятель Русской православной церкви вместе с духовенством и несколькими десятками тысяч паломников пройдет пешком крестным ходом к монастырю на Ганиной яме, куда 100 лет назад вывезли тела убитых и пытались их уничтожить с помощью кислоты и огня.

"Мы должны вознести царственным страстотерпцам особые молитвы, чтобы они пред лицом Божиим ходатайствовали об Отечестве нашем, о народе нашем, о том, чтобы никогда и ни при каких условиях гражданские смуты, противоречия, столкновения не губили больше наше Отечество, как погублено оно было в страшную революционную годину XX века", — сказал патриарх Кирилл в Храме-на-Крови.

На «царские дни» на Урал, по данным Екатеринбургской митрополии, приехали верующие из разных городов России, а также с Украины, из Франции, Великобритании, США, Новой Зеландии и других стран. Крестные ходы пройдут и в других городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске. Один из самых протяженных — стартовавший из Тобольска в начале июня. Паломники из различных регионов России и Белоруссии прошли около 700 км, накануне столетия гибели царской семьи пришли в Екатеринбург и готовятся присоединиться к патриаршему крестному ходу.

Реквием по царской семье

В память о трагических событиях 1918 года Московская государственная академическая филармония представит литературно-музыкальную композицию «Восхожденiе». В ее основе — письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, которые прочитают актеры Дмитрий Певцов Ольга Дроздова . Премьера пройдет 17 июля в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

В программе участвуют Академический Большой хор «Мастера хорового пения» и Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Прозвучат произведения Чайковского, Бортнянского, Рахманинова, Прокофьева, Шуберта, Бетховена, Брамса и других.

Специально к памятной дате Российское военно-историческое общество организует в фойе концертного зала имени Чайковского выставку «Царский ковчег». Экспозицию, подготовленную совместно с Российским историческим обществом, составят редкие фотографии царской семьи, а также связанных с ней событий и мест.

На выставке будут представлены личные вещи, принадлежавшие Николаю II и членам его семьи. Среди экспонатов, предоставленных Российским музеем медицины Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко и отражающих жизнь царской семьи в ссылке, — письма лейб-медика царской семьи Евгения Боткина из Тобольска. Врач был убит вместе с царской семьей, Русская православная церковь причислила его к лику святых в 2016 году.

Ранее в Колонном зале Дома Союзов прошел концерт-реквием «К 100-летию памяти царственных страстотерпцев». Автор текста и музыки митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) построил программу по евангельскому принципу, отметив четкие параллели между повествованием о Страстях Господних и событиях столетней давности. В концерте приняли участие Московский Синодальный хор и симфонический оркестр Voce Anima.

Международная акция памяти

В день, когда оборвалась жизнь императора Николая II и его семьи, Российское военно-историческое общество проведет Международную мемориальную акцию. 17 июля в 10:30 по московскому времени траурные мероприятия одновременно пройдут у нескольких десятков памятников императору Николаю II и царской семье, расположенных на территории России и за ее пределами.

Церемонии возложения цветов и акции памяти пройдут в 12 регионах РФ и в трех зарубежных государствах. В частности, память царской семьи почтят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге, Курске, Сочи, Челябинске, Республике Крым, Красноярском крае, а также в Боснии и Герцеговине, Италии и Сербии.

В акции примут участие представители исполнительной власти, Российского военно-исторического общества, духовенства и все желающие.

Дело об убийстве царской семьи

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности, идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы. Однако синод РПЦ, заседание которого прошло в Екатеринбурге накануне столетия гибели царской семьи, не рассматривал эту тему, так как еще не завершены все экспертизы и у церкви нет решения по этому вопросу.

Колчаковский следователь Николай Соколов , проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения. В начале 1990-х годов группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь тогда поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.