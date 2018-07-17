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Патриарх Кирилл: память о гибели царской семьи должна создать иммунитет против революций
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Патриарх Кирилл: память о гибели царской семьи должна создать иммунитет против революций 

ТАСС 5 часов назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Трагедия столетней давности — расстрел царской семьи — должна сформировать у российского народа иммунитет к призывам добиваться человеческого счастья через кровь и разрушения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Наверное, первый и самый важный урок, который мы сегодня должны вынести из трагедии столетней давности, — это то, что никакие посылы новой, счастливой жизни, никакие надежды на помощь извне, где якобы эту помощь способны оказать более образованные, продвинутые люди, не должны соблазнять наш народ. Мы должны помнить трагедию прошлого, должен развиться иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того, что есть, через кровь", — сказал предстоятель Русской православной церкви на литургии у Храма-на-Крови в Екатеринбурге в день памяти последнего русского императора Николая II и его семьи.
По словам патриарха, за убийством царской семьи «есть некая коллективная вина всего народа».
"Что происходило с народом нашим? Ведь большинство людей были крещеными", — задался вопросом предстоятель Русской православной церкви и добавил:" Значит, не все было благополучно".
Литургию вместе с патриархом совершали около 40 епископов. Множество людей, по оценкам духовенства, около десяти тысяч человек, причащались, для этого священники вынесли более ста чаш.
Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.
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