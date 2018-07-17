Патриарх Кирилл возглавил крестный ход к Ганиной яме под Екатеринбургом

Крестный ход начался от площади Храма на Крови, выстроенного на месте расстрела членов царской семьи. Весь маршрут к Ганиной яме — 21 км — предстоятель Русской православной церкви планирует пройти вместе с паломниками, которые приехали из разных уголков России, а также из Украины, Белоруссии, Великобритании, США, Франции, Германии и других стран.

Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II , его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и четверо слуг. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.

Патриарх совершил очную литургию на площади перед Храмом на Крови вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, митрополитом Кишиневским и всея Молдавии Владимиром, митрополитами Крутицким и Коломенским Ювеналием, Екатеринбургским Кириллом, Ташкентским Викентием и другими иерархами церкви. Всего литургию служили около 40 епископов, в том числе представители Русской православной церкви за границей. Многие люди, по оценкам духовенства, около 10 тыс. человек, причащались, для этого священники вынесли более ста чаш.

Перед шествием несут большой образ Николая II, украшенный цветами, — это святыня из монастыря на Ганиной яме. Несут с собой разные иконы и паломники, многие поют в пути тропарь (славление — прим. ТАСС) царственным страстотерпцам.

Участники крестного хода

"Москва, Санкт-Петербург, Псков, Благовещенск, Мурманск — когда мы взяли регистрационные листы нашего палаточного лагеря для паломников, то увидели практически все города России", — рассказала ТАСС пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. По ее словам, паломнические группы прибывали также из Сербии, Болгарии, Казахстана, США, Великобритании, Германии, Австрии, Франции и Новой Зеландии.

В крестном ходе принимает участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев , который надеется пройти весь маршрут. Шествие сопровождают около 150 добровольцев. Они разделены на 25 мобильных бригад, в которые также вошли священники и сестры милосердия, прошедшие специальное обучение в МЧС . Уставшие и отставшие от основной колонны паломники смогут сесть в автобусы, шествие также будут сопровождать машины скорой помощи, организованы пункты раздачи питьевой воды.

Также в числе участников шествия потомки рода Романовых — Павел Куликовский-Романов с семьей. На патриаршей литургии присутствовала и великая княгиня Мария Владимировна Романова с сыном. На крестном ходе можно встретить и молодежную группу из Русской православной церкви заграницей, в которую входит около сотни человек — члены православных общин Австралии, США, Германии, Франции, Израиля, Грузии и других стран. Молодые люди не только посетят святые места Урала и примут участие в богослужениях, но и проведут в Екатеринбурге концерт духовной музыки и молодежный международный православный форум.

Еще один паломник, профессор Владимир Большаков , проректор по научной работе Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова , участвует в крестных ходах много лет, он был организатором самого первого из них в 1992 году.

"Тогда как будто специально вдруг отменили большинство самолетных рейсов до Екатеринбурга, и пришлось ехать на поезде. Была ужасная погода, но мы все равно решили совершить крестный ход, хотя на мемориальном шествии было всего десять человек. С каждым годом к нему присоединялось все больше людей, а после канонизации царственных страстотерпцев в 2000 году их число сразу возросло до десятков тысяч", — рассказал он.

Чувства паломников

Две молодые девушки из Ставропольского края, Анна и Вера, рассказали ТАСС, что четверо суток спали в автобусе и терпели ставропольскую жару более 40 градусов, в пути транспорт несколько раз ломался. «Но сейчас чувствуем большой прилив сил, надеемся помолиться царственным страстотерпцам», — сказали паломницы.

Паломническая группа с Западной Украины рассказала, что они «преодолели более 8 тыс. км. Автобус попал в Свердловской области в аварию, удар был сильный, и мы чудом остались невредимы. Мы чувствовали, что это царственные страстотерпцы нам помогают, — отметила Ксения из города Корец Ровенской области. — В Украине очень почитают царственных новомучеников».

Для некоторых верующих участие в богослужениях «царских дней» стало семейной традицией. Например, Татьяна из Тобольска рассказала, что она приезжала в Екатеринбург в годовщину гибели царской семьи уже более 10 раз, в том числе тогда, когда еще не было Храма на Крови, верующие молились у поклонного креста, привозила сюда своих троих детей. «Царская семья тогда не была еще прославлена Русской православной церковью, и мы просто служили панихиду. Дети бегали вокруг, запросто брали благословение у тогдашнего главы епархии архиепископа Викентия», — отметила она.

Ее сын, 17-летний Константин, рассказал, что впервые идет пешком весь крестный ход вместе с братом и двоюродной сестрой, а его мать, хотя не сможет пройти такой длинный путь, но примет участие во всех ночных и утренних богослужениях.

"Я мечтала приехать сюда весь год. Много читала о царской семье. Хочу больше рассказывать о ней молодежи — слишком много об этом вокруг неправды, и хочется, чтобы люди отходили от советских штампов", — рассказала Валентина Алексеевна, школьный учитель истории из Свердловской области.

По ее впечатлению, паломники на крестном ходе мало интересуются темой идентификации «екатеринбургских» останков, которая сейчас обсуждается в СМИ.

"Свидетели тех событий уже умерли, и понять, что правда, а что нет, уже очень сложно. Для меня главное, что здесь, в Екатеринбурге, пролилась мученическая кровь. Как говорил наш Екатеринбургский митрополит Кирилл, если сто лет назад наши предки не смогли защитить царскую семью от зверской расправы, то сегодня мы обязаны защитить их светлую память от поругания и забвения. Они по-прежнему живы — предстоят у престола Божьего", — сказала паломница.