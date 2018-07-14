Патриарх призвал решать вопрос «екатеринбургских» останков на базе объективных экспертиз

"Патриарх хочет добиться правды (в вопросе о подлинности так называемых екатеринбургских останков — прим. ТАСС). У него самого был список из десяти вопросов, которые он задавал экспертам", — сказал отец Александр.

"Он человек очень тщательный, любящий детально во всем разобраться. Нет никакой презумпции в позиции патриарха. Священноначалие хочет, чтобы заключение церкви, которое будет делаться на Архиерейском соборе, было основано в том числе на объективных заключениях экспертов и не подвержено никаким политическим давлениям", — пояснил он.

Пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви напомнил, что тема подлинности останков не стоит на повестке дня синода, который открылся в субботу в Екатеринбурге, «не потому, что есть какая-то тайна, а потому что она находится за рамками компетенции синода».

"Окончательная позиция церкви по этому вопросу будет выражена на Архиерейском соборе. Собор в течение ближайшего времени не предвидится. Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет на Архиерейском соборе", — отметил отец Александр.

Он подчеркнул, что сейчас исследования ведутся максимально скрупулезно и независимо. «Генетические экспертизы разнесены по двум крупнейшим в мире научным центрам, их сведения зашифрованы друг от друга», — сказал пресс-секретарь патриарха.

Дело об убийстве

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы.

Колчаковский следователь Николай Соколов , проводивший расследование в 1919 — 1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения. В начале 1990-х годов группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией несколько вопросов, на которые тогда не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.