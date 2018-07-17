Патриарх возглавит крестный ход на столетие расстрела Романовых

В ночь с 16 на 17 июля исполняется ровно 100 лет со дня гибели царской семьи. Ночное богослужение на площади перед Храмом-на-Крови и «Царский крестный ход» с участием предстоятеля Русской церкви станут кульминацией памятных мероприятий. Ожидается, что в крестном ходе в этом году могут принять участие до 100 тысяч человек, включая многочисленных паломников из стран ближнего и дальнего зарубежья. Для них у городского водоема недалеко от Храма-на-Крови разбит палаточный городок, где они могут поесть, поспать и отдохнуть.

Божественная литургия перед Храмом-памятником в Екатеринбурге началась в полночь по местному времени (22.00 мск), официальный сайт Русской православной церкви и телеканал «Союз» ведут прямую трансляцию с места события.

Крестный ход до Ганиной Ямы, по информации Екатеринбургской епархии, состоится сразу по окончании богослужения: верующие выйдут от храма около 2.45 ночи (00.45 мск), время в пути составит около четырех-пяти часов. Участники церковного шествия пройдут тем же путем, которым 100 лет назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. По прибытии в монастырь Царственных страстотерпцев будет совершен молебен у шахты, где большевики уничтожали после казни тела Романовых.

"Патриарх пройдет этим крестным ходом, как ожидается, без остановок, после достаточно длительного ночного богослужения. Это непростое с физической точки зрения предприятие: расстояние — более 20 километров. Однако патриарх принял решение возглавить это шествие, и он ожидает, что сможет со своей паствой помолиться в эти часы святым Царственным страстотерпцам", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков

Памятные мероприятия, посвященные столетию расстрела членов царской семьи и их слуг, в этом году проходят во всех епархиях Русской церкви. В Екатеринбурге и Алапаевске «Царские дни-2018» включают в себя, в частности, XIV Международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России», XVII фестиваль православной культуры «Царские дни», музыкальный фестиваль «Дорога к храму», фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!» и другие события.

В Москве в Концертном зале имени Чайковского во вторник состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Восхожденiе», за основу которой взяты письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны (их прочитают актеры Дмитрий Певцов Ольга Дроздова ).

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.