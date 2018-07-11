В Екатеринбурге воссоздали место расстрела семьи Романовых 

В Екатеринбурге восстановили комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли семью Николая II. Экспозицию «Исторический перелом эпох 1918 год» создали к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России». Об этом сообщает пресс-служба общества «Уральские выставки», передает РИА Новости.
Экспозиция будет работать в Екатеринбурге с 12 по 18 июля. Посетители выставки смогут увидеть ордена, монеты, книги царской семьи, копии постановления о расстреле и приказа о сносе Ипатьевского дома.
Комнату в подвале Ипатьевского дома воссоздали по сохранившимся фотографиям.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев предложил установить в Москве памятник Николаю II.