В Екатеринбурге воссоздали место расстрела семьи Романовых

В Екатеринбурге восстановили комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли семью Николая II . Экспозицию «Исторический перелом эпох 1918 год» создали к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России». Об этом сообщает пресс-служба общества «Уральские выставки», передает РИА Новости.

Экспозиция будет работать в Екатеринбурге с 12 по 18 июля. Посетители выставки смогут увидеть ордена, монеты, книги царской семьи, копии постановления о расстреле и приказа о сносе Ипатьевского дома.

Комнату в подвале Ипатьевского дома воссоздали по сохранившимся фотографиям.