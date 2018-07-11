В Царские дни представят копию дома Ипатьева, где расстреляли Романовых

В Екатеринбурге воссоздадут комнату дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года расстреляли царскую семью Романовых. Копию представят в рамках фестиваля Царские дни, об этом сообщает в среду, 11 июля, «АиФ-Урал»

Во время Царских дней в Екатеринбурге пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Мероприятие пройдет в центре международной торговли на улице Куйбышева, 44д. Там пройдет ярмарка, участниками которой станут около 300 храмов, подворий, монастырей из разных уголков России, а также ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Греции, Палестины, Грузии, Сербии и Молдовы. Кроме того, там же пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня расстрела царской семьи. На ней представят экспозицию, посвященную Романовым: документы, медали, ордена, иконы. Также будет воссоздана комната дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля расстреляли семью Николая II . «Эту комнату мы создавали совместно со специалистами музея на Ганиной Яме. Там уже есть ее копия. Эта экспозиция передвижная, до этого она уже посетила 20 городов России», — заявил директор выставночго общества «Уральские выставки» Андрей Шварнев.

Напомним, фестиваль Царские дни пройдет в Свердловской области с 12 по 21 июля. Гостей ожидает насыщенная программа: богослужения, крестные ходы, музыкальные концерты, выставки, лекции и даже парусная регата.