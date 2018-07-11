В Царские дни представят копию дома Ипатьева, где расстреляли Романовых 

В Екатеринбурге воссоздадут комнату дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года расстреляли царскую семью Романовых. Копию представят в рамках фестиваля Царские дни, об этом сообщает в среду, 11 июля, «АиФ-Урал».
Во время Царских дней в Екатеринбурге пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Мероприятие пройдет в центре международной торговли на улице Куйбышева, 44д. Там пройдет ярмарка, участниками которой станут около 300 храмов, подворий, монастырей из разных уголков России, а также ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Белоруссии, Греции, Палестины, Грузии, Сербии и Молдовы. Кроме того, там же пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня расстрела царской семьи. На ней представят экспозицию, посвященную Романовым: документы, медали, ордена, иконы. Также будет воссоздана комната дома Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля расстреляли семью Николая II. «Эту комнату мы создавали совместно со специалистами музея на Ганиной Яме. Там уже есть ее копия. Эта экспозиция передвижная, до этого она уже посетила 20 городов России», — заявил директор выставночго общества «Уральские выставки» Андрей Шварнев.
Напомним, фестиваль Царские дни пройдет в Свердловской области с 12 по 21 июля. Гостей ожидает насыщенная программа: богослужения, крестные ходы, музыкальные концерты, выставки, лекции и даже парусная регата.