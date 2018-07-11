Ещё
Выставку откроют в Российской государственной библиотеке для слепых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет

Выставку откроют в Российской государственной библиотеке для слепых 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Книжно-иллюстрированная выставка «От родных нив: богатство русского фольклора» откроют в книжном зале Российской государственной библиотеки для слепых. Она пройдет с 20 по 28 июля.
Выставка будет состоять из четырех разделов, объединенных общей тематикой русской народной культуры.
На официальном сайте учреждения отметили, что все гости библиотеки смогут познакомиться с разными жанрами национального фольклора, среди которых потешные песни для детей, скороговорки, пословицы, сказки и многое другое. Всех любителей русской народной культуры ждут по адресу: Протопоповский переулок, дом 9. Выставка работает с 08:00 до 18:00. Вход бесплатный.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Музыкальный пикник организуют в доме-музее Михаила Щепкина Жителей района приглашают на «Музыкальный пикник» Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров провел встречу с населением
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые русские переводы названий фильмов8
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»37
Тест: вспомните самые известные роли Ахеджаковой96
10 рок‑исполнителей, которых стоит послушать
Неудачные дубли в геройских фильмах
Видео
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
10:45
Фильмы, у которых мог быть другой финал
Кино
03:55
Неудачные дубли в геройских фильмах
Кино
02:59
Алексей Баталов спас кинокарьеру юной актрисы
Кино
00:56
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса
Кино
10:12
Голливудские секреты, которые не хотят раскрывать
Кино
11:15
Самые глупые русские переводы названий фильмов
Кино
14:19
Кто дарит голоса западным звездам
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение