Выставку откроют в Российской государственной библиотеке для слепых

Книжно-иллюстрированная выставка «От родных нив: богатство русского фольклора» откроют в книжном зале Российской государственной библиотеки для слепых. Она пройдет с 20 по 28 июля.

Выставка будет состоять из четырех разделов, объединенных общей тематикой русской народной культуры.

На официальном сайте учреждения отметили, что все гости библиотеки смогут познакомиться с разными жанрами национального фольклора, среди которых потешные песни для детей, скороговорки, пословицы, сказки и многое другое. Всех любителей русской народной культуры ждут по адресу: Протопоповский переулок, дом 9. Выставка работает с 08:00 до 18:00. Вход бесплатный.