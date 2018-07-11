Про Владимира Маяковского поговорили в Некрасовке

Вечер-портрет «Рупор эпохи» о жизни и творчестве знаменитого поэта Владимира Маяковского в понедельник, 9 июля, собрал любителей литературы в фойе Дома культуры «Заречье». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Прозвучали известные произведения писателя, художника, драматурга, — отметил специалист учреждения.

Юным участникам мероприятия была представлена возможность попробовать себя в роли художника-сатирика «Окон РОСТА».

Напомним, что «Заречье» расположено по адресу: 1-я Вольская улица, дом 11. (вт)