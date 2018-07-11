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Творческий путь за два десятилетия. Сергей Лугинин покажет своё богатство
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Творческий путь за два десятилетия. Сергей Лугинин покажет своё богатство 

ИА Север-Пресс 7 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 22 августа в окружном Доме ремесел откроется выставка косторезных изделий Сергея Лугинина. В экспозицию войдет около 100 работ, которые мастер создавал в течение последних 20 лет.
«Там будут и первые мои работы, когда я начал заниматься резьбой по кости, и сегодняшние», — рассказал ямальский художник корреспонденту ИА «Север-Пресс» на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, где он работает в составе делегации округа.
По его словам, экспозиция будет достаточно интересная и ёмкая.
«Я редко продаю свои работы, они у меня копятся. Поэтому есть возможность ездить с ними везде, делать выставки, презентации, представлять округ, как сейчас на ИННОПРОМе», — рассказал он.
На стенде Ямала, который знакомит посетителей с экономикой, культурой и традициями северян, в витрине выставлены несколько работ Сергея Лугинина. Сам мастер показывает, как и какими инструментами создает свои шедевры. За два дня работы на выставке он успел сделать из кости несколько фигурок.
В этом году Сергей Лугинин отметил 55-летний юбилей. С косторезным искусством впервые он познакомился еще в школе, когда проходил профориентацию. Много лет он работал учителем изобразительного искусства в школе, руководил окружным Домом ремесел. Сегодня, по словам художника, он активно занимается творчеством.
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