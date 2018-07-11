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В Омске ждут поезд-музей
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В Омске ждут поезд-музей 

АиФ-Омск 13 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В администрации города Омска сообщили, что 13 июля в Омск прибудет специализированный поезд — выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Специалисты отмечают, что этот проект созвучен задачам развития промышленного туризма на территории города и предлагают омичам познакомиться с необычной экспозицией.
Передвижной выставочно-лекционный комплекс будет работать 13 и 14 июля с 10.00 до 1800 часов на первом пути станции Омск-Пассажирский. В девяти выставочных вагонах представлен широкий спектр передовых решений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, отечественной энергетики, подготовки современных кадров. Детей до 12 лет, студентов и слушателей учебных заведений организаторы выставки приглашают на бесплатные экскурсии.
Кстати, железнодорожники являются давними партнёрами мэрии Омска, так на протяжении ряда лет предприятие готовит свою экспозицию на выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора», участвует в работах по благоустройству территорий. Свой вклад внесли и в развитии проекта по промышленного туризму на территории Омска. Здесь создан отраслевой музей, который включен в перечень экскурсионных маршрутов для туристов, желающих познакомиться с омской промышленностью.
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