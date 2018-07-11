На Нижегородской ярмарке представили уникальные вещи советской эпохи

Половинчатые чашки, плакат, на котором странный круглый человечек пропагандирует детские соски, модели автомобилей, один из которых словно вырулил из фильма про Джеймса Бонда , и множество других необычных экспонатов, рассказывающих историю отечественного дизайна, ждут посетителей выставки «История Российского дизайна 1917-2017».

Авангард

Это собрание необычных по своему замыслу уникальных предметов и разработок, созданных советскими и российскими дизайнерами, так и оставшиеся нереализованными. Львиная доля принадлежит «Московскому музею дизайна». Нижегородскими объектами стали макеты «Ракеты» — теплохода, созданного гением Ростислава Алексеева , и знаменитой «Чайки» — самого желанного автомобиля страны, выпускавшегося в Горьком. Но обо всём по порядку.

Вот они, прижизненно изданные книги Маяковского и сборник властителя дум 20-х годов — «левого фронта искусств» — «ЛЕФ». А в соседней витрине знаменитый белый сервиз по эскизам Казимира Малевича . Хотите полчашечки чая — пожалуйста! Вот вам две половины! И чайник с прямоугольными ручками. Только мастер чаепития справится с таким сервизом!

«Это не чайник, а идея чайника», — говорил о нём сам автор. Может, и правда, идея. Приглядевшись, можно обнаружить, что крышка не открывается и носик запаян.

Оказывается, в первые годы после революции фарфор тоже выполнял важную агитационную функцию, неся на себе атрибуты и символы нового мира. Существовал даже «агитационный текстиль» — сатин с изображениями тракторов или колосьев пшеницы.

Среди экспонатов знаменитый плакат художника Родченко и поэта Маяковского, который рекламирует соски для малышей производства Резинотрест: «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет. Продаются везде!» Сейчас его активно тиражируют на магнитах и майках, и многие даже не верят, что он действительно существовал.

Кстати, авторству Родченко принадлежит и другой необычный экспонат — модель шахматного стола-трансформера Александра Родченко «Рабочий клуб», созданный для парижской выставки. Подлинник, превращавшийся в экран для просмотра агиток, был подарен французской компартии.

Советский дизайн

Со времен оттепели художники-дизайнеры уже больше работали не над агитацией, а над созданием мира будущего. Сейчас эти вещи вызывают улыбку своей простотой, а когда-то были образцом настоящего футуризма. Например домашний телерадиокомплекс «Сфинкс», который должен был управлять бытовыми приборами и разнообразить отдых. Сегодня бы его назвали «умным домом, управляемым компьютером». Такими электронными комплексами планировалось оснастить дома к 2000 году, но проект так и остался лишь макетом.

«Перспективное такси» закончило свою историю на втором опытном образце, а вот самосвальный автопоезд грузоподъёмностью 15 тонн подарил свои необычные ассиметричные формы не только БелАЗам, но и автобусам, аэродромным тягачам и тракторам.

Первая электрическая машинка «Тула» тоже заняла почётное место в экспозиции. А вот космическая эра представлена коробкой от вафель со знаменитыми космонавтками Белкой и Стрелкой. Дети 60-х смогут на выставке поностальгировать, увидев здесь свои неваляшки, грузовички и конструкторы. И, конечно же, о советском мире дизайна вам напомнят плакаты и до боли знакомые логотипы и товарные знаки советских торговых марок.

День сегодняшний

Его представляют похожий на перо жар-птицы факел и форма Олимпийских игр в Сочи, паралимпийская медаль, книги необычного дизайна и даже знакомый практически каждому жителю страны фильтр для очистки воды «Барьер». А та самая «машина Бонда» носит нежное имя «Маруся». Это дипломный проект гоночной машины с газотурбинным двигателем, пока не нашедший применения в российском автопроме.

В соседней витрине аэробраслет для контроля состояния спортсменов во время перелётов и портативное зарядное устройство, созданное российскими инженерами для айфона.

Кстати, во время работы выставки можно не только посмотреть на образцы отечественного дизайна, но и послушать лекции историков, художников и искусствоведов. С датами и темами можно ознакомиться на сайте проекта: www.moscowdesignmuseum.ru.

Выставка продлится до 19 августа. Вход свободный. (0+)

Адрес: улица Совнаркомовская, 13, Нижегородская ярмарка, Академический зал.