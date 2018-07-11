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В Пскове откроется выставка уникальных фотографий Царской семьи
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В Пскове откроется выставка уникальных фотографий Царской семьи 

Ревизор.ru 11 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
«В 1903 году Николай Александрович Романов вместе с семьей приезжал в наш город на большие военные маневры и лично проводил смотр на плацу 93-го Иркутского пехотного полка. Он посетил полковой манеж, а также побывал в Псково-Печерском и Мирожском монастырях, Троицком соборе и Поганкиных палатах, где в то время располагался сельскохозяйственный музей», — цитирует пресс-служба слова заведующей историческим отделом Псковского музея-заповедника Елены Суховой. «На выставке будут представлены уникальные фотографии Николая во время смотра войск и во дворе Поганкиных палат. Также посетители смогут увидеть полотенца, подаренные псковичами императору во время этой поездки. Они сначала хранились в Эрмитаже, а потом были возвращены в Псков», — отмечается в сообщении пресс-службы. Центральное место в экспозиции займет «Летописный лицевой изборник дома Романовых» — это тяжелая книга из плотной мелованной бумаги, которая была выпущена к юбилею династии Романовых в 1913 году. Подарочный сборник повествует о жизни царского двора, дворцовом этикете, праздниках и меню. Оно хранится в фондах древлехранилища музея. 2 марта 1917 года Государем Императором Николаем II было подписано отречение от престола. Таким образом в России закончилась эпоха правления династии Романовых. В 2018 году исполняется ровно 100 лет с того дня, как в Екатеринбурге вместе со всей семьей и приближенными был расстрелян последний русский царь. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала царскую семью, как царственных страстотерпцев.
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