Объявлены тема и куратор V Уральской индустриальной биеннале 

В рамках проходящей в Екатеринбурге международной выставки «Иннопром-2018» прошла презентация V Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Объявлена тема выставки — «Бессмертие», а также технологический прорыв и переосмысление времени как ресурса. Художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова указала на проблемы роста выставки: «Для биеннале важна тема того, как мы понимаем индустриализацию. Мы задались одним вопросом: а как же нам дальше развиваться? Возникла проблема роста. Мы старались не забраться в собственный капкан. Есть тема, которая должна быть на острие и вызвать ответ. Мы придумали историю… Мы бы хотели уйти от прямой и эзотерической трактовки. Дает ли нам „цифра“ билет в бессмертие? Рассмотрим и алхимическую историю бессмертия, например, как мы его можем обрести». Куратором биеннале станет китаянка Сяоюй Вэн, родившаяся и выросшая в Шанхае. Площадка для 5-й биеннале пока не определена, выставка пройдет с 10 сентября по 1 декабря 2019 года.
Источник: www.nakanune.ru