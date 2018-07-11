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Директор Moderna Museet Даниэль Бирнбаум оставляет свой пост
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Директор Moderna Museet Даниэль Бирнбаум оставляет свой пост 

АртГид 11 июля 2018
Фото: АртГид
Директор стокгольмского Moderna Museet Даниэль Бирнбаум оставляет свой пост, чтобы стать художественным руководителем компании виртуальной реальности Acute Art. Шведский куратор, в течение восьми лет возглавлявший стокгольмский музей, переезжает в Лондон, где приступит к своим новым обязанностям с 1 января 2019 года. Среди его прежних мест работы — пост директора Государственного университета изобразительных искусств Städelschule, куратора Венецианской биеннале 2009 года, члена жюри премии Тернера и пост редактора журнала Artforum. Acute Art — новая модель галереи по созданию и продаже цифрового иммерсивного искусства. Компания основана в 2017 году шведским коллекционером Герардом де Гиром и его сыном Якобом. Acute Art представила планы сотрудничества с художниками в создании виртуальной и дополненной реальности. Среди проектов компании — участие в проекте Христо и Жан-Клод «Мастаба» в лондонском Гайд-парке, «Восхождение» Марины Абрамович и «Фрина» Джеффа Кунса. Acute Art также является научным центром и кураторской лабораторией, предоставляющей художникам доступ к передовым технологиям и новым способам привлечения аудитории к цифровому искусству. В качестве художественного руководителя компании Бирнбаум будет отвечать за создание новых работ и курировать выставочную программу.
Источники: artnet, artforum
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