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В Печатниках прочтут лекцию о художниках
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В Печатниках прочтут лекцию о художниках 

Управа района Печатники города Москвы 7 часов назад
Фото: Новые печатники
В галерее «Печатники» 14 июля прочтут лекцию «Реализм художников-передвижников второй половины XIX века». Ее основная тема — зарождение реализма в России. Информацию об этом опубликовал портал mos.ru.
Напомним, что помещение галереи находится по адресу: ул. Батюнинская, д. 14. Начало в 14.00.
Художники-передвижники стремились показать в своих работах идейную сторону изобразительного искусства, которую ценили намного выше, чем эстетическую. Они поставили перед собой задачу широкой пропаганды изобразительного искусства и общественно-эстетическое просвещение. (еп)
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