В Печатниках прочтут лекцию о художниках

В галерее «Печатники» 14 июля прочтут лекцию «Реализм художников-передвижников второй половины XIX века». Ее основная тема — зарождение реализма в России. Информацию об этом опубликовал портал mos.ru

Напомним, что помещение галереи находится по адресу: ул. Батюнинская, д. 14. Начало в 14.00.

Художники-передвижники стремились показать в своих работах идейную сторону изобразительного искусства, которую ценили намного выше, чем эстетическую. Они поставили перед собой задачу широкой пропаганды изобразительного искусства и общественно-эстетическое просвещение. (еп)