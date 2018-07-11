Институт «Прогресс» в Коптеве отметил 31-й день рождения

В честь своего дня рождения научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс» в проезде Черепановых открыл музей. Как сообщается на официальном сайте предприятия, экспозицию посвятили ключевым этапам становления института и его выдающимся сотрудникам.

Предприятие было создано 30 июня 1987 года. «Прогресс» разработал первый в России субмикронный кристалл и получил золотую медаль на выставке изобретений «Эврика-94», создал собственные базовые матричные кристаллы. Он также стал межотраслевым центром проектирования сверхбольших интегральных схем типа «система на кристалле». (ео)