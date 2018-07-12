Воронежцев позвали на раскопки древнего жилкомплекса из костей мамонта 

В Костёнках продолжается проект «Живая археология». Музей-заповедник «Костёнки» пригласил жителей Воронежской области понаблюдать за раскопками древнего жилого комплекса из костей мамонта. Доступ к интереснейшему объекту в рамках проекта «Живая археология» откроют в ближайшие выходные, 14 и 15 июля. Остатки жилого комплекса рядом со зданием музея были обнаружены ещё в 2013 году, и на протяжении пяти лет на месте работают археологи. Посетители интересовались объектом, поэтому доступ к раскопкам был открыт. В ближайшие выходные на месте будут работать студенческая практика из ВГУ под руководством музейных специалистов. Посмотреть на раскопки можно 14 и 15 июля в 10:00, 11:00 и 17:00. Вход для взрослого составит 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей, для дошкольников — бесплатно. Екатерина Трещикова